Sorana Cîrstea defilează la Rouen. Românca mai are doi pași până la al 6-lea titlu din carieră

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Rouen (Franța), dotat cu premii totale de 246.388 de euro, vineri seara, după ce a dispus de maghiara Anna Bondar, cu 7-6 (7/2), 6-2. Sportiva de 36 de ani, a doua favorită a turneului, s-a impus după o oră și 39 de minute.

Românca are acum 3-0 în meciurile directe cu Bondar (28 ani, 64 WTA), după ce a mai învins-o în 2019 în primul tur la Budapesta, cu 4-6, 6-3, 6-4, și în 2022 în sferturi la Lyon, cu 6-3, 6-3. Cu victoria din sferturi, Sorana Cîrstea, care are cinci titluri în palmares, și-a asigurat un cec de 12.331 de euro și 98 de puncte WTA.

O necunoscută, adversara din semifinale

În penultimul act, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe cvasinecunoscuta jucătoare ucraineană Veronika Podrez, care a câștigat cu 6-4, 6-1 în fața britanicei Katie Boulter (cea care o eliminase pe Jaqueline Cristian). Va fi prima confruntare dintre Cîrstea și Podrez (19 ani, 209 WTA), care la Rouen a mai făcut ”victime” cu nume, învângându-le pe americanca Sloane Stephens și pe italianca Elisabetta Cocciaretto. În cealaltă semifinală, Marta Kostiuk o va întâlni pe Tatjana Maria.