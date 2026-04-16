Totul despre Roland Garros, turneu care începe pe 24 mai. S-a dat „verde” pentru brățara interzisă

La Roland Garros, turneu organizat pe zgura pariziană, premiile în bani se ridică la peste 61 de milioane de euro, în creștere față de ediția trecută. Iar dispozitivele Whoop primesc undă verde. Brațara i-a fost interzisă lui Carlos Alcaraz la Australian Open.

Atacul asupra titlului câștigat acum un an de Carlos Alcaraz după o finală lungă împotriva lui Jannik Sinner va începe pe 24 mai. Câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin vor lua acasă 2,8 milioane de euro.

24 mai 2026 va fi duminică, când se va da startul celei de-a 125-a ediții a Roland Garros, al doilea Grand Slam al sezonului, pe zgură. Campionul en-titre este Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP), care l-a învins pe Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) în 2025, la finalul celei mai lungi finale din istoria turneului, salvând trei mingi de meci.

Numărătoarea inversă a început oficial cu tradiționala conferință de presă de prezentare, care a avut loc astăzi, la Paris. Printre vorbitori s-au numărat președintele Federației Franceze, Gilles Moretton, și directoarea turneului, Amelie Mauresmo.

Liber la Whoop

Au fost făcute multe anunțuri importante, începând cu premiile în bani. Va exista o creștere de 10% față de 2025, cu un total de 61,723 milioane de euro alocate, 2,8 milioane de euro pentru câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin și o creștere procentuală cuprinsă între 6,8% și 9,8% pentru diferitele runde principale ale tragerii la sorți.

Dar, mai presus de toate, o creștere de 12% a premiilor în bani va fi alocată tragerii la sorți la rundele de calificare: 24.000 de euro vor fi acordați celor care ies din prima rundă a turneului.

Dar ceea ce a furat atenția mai mult decât orice altceva este anunțul oficial, pentru prima dată la un turneu de Grand Slam, al utilizării dispozitivelor portabile pentru colectarea datelor biometrice. Printre aceste dispozitive se numără brățara Whoop, care măsoară date precum ritmul cardiac, consumul de calorii și ritmul respirator.

Utilizarea lor a fost interzisă în timpul ultimului Australian Open, vestea provocând agitație din pricina interdicțiilor impuse jucătorilor de top precum Jannik Sinner și Aryna Sabalenka. Iar la Roland Garros, într-un fel de test inițial, va exista un program care va permite jucătorilor de tenis să colecteze date despre performanța lor fizică în timpul meciurilor prin intermediul dispozitivelor portabile. Printre alte inovații, mai relevante pentru fani, se numără introducerea unor evenimente în timpul săptămânii de calificare, similare cu Australian Open și US Open.

Monfils și Wawrinka, omagiați

„Am avut obiectivul de a organiza un eveniment de trei săptămâni și l-am realizat”, explică Mauresmo. Pentru ediția din 2026, organizatorii țintesc 20.000 de persoane pe zi. Între 18 și 22 mai, pe lângă calificări, fanii vor putea participa la interviuri cu jucători, la antrenamentele celor mai buni jucători pe Philippe Chatrier (terenul principal).

În planurile de viitor există și o retrospectivă amplă asupra trecutului. Turneul își va lua rămas bun de la Gaël Monfils, ultimul dintre „mușchetarii” Franței încă activ. Pe 21 mai, va avea loc un eveniment caritabil pe Chatrier, cu foști colegi prezenți, precum Tsonga și Gasquet.

Un omagiu potrivit pentru a 20-a și ultima sa apariție, așa cum explică Mauresmo: „De fiecare dată când Gael pășește pe teren, se întâmplă ceva, este iubit în întreaga lume. Ultimul său meci aici va fi unul palpitant. În acea zi, îi vom aduce un omagiu mai tradițional, demn de campionii noștri. Vom face același lucru pentru Caroline Garcia și Wawrinka”. După Roland Garros, Monfils este așteptat la Cluj, însoțit de soția Elina Svitolina.

Pentru Wawrinka, campion în 2015, va exista un omagiu la Porte d'Auteuil, după ultimul său meci. Va exista un omagiu adus orașului Paris prin tenis, la fel ca și prezența unui spațiu dedicat, cu 3.800 de locuri, în Place de la Concorde. Acesta va include muzică, un bar, standuri cu mâncare și ecrane gigantice care vor difuza meciurile turneului începând cu sferturile de finală. După cum subliniază Mauresmo: „Vom aduce atmosfera de la Roland Garros într-o locație prestigioasă precum Place de la Concorde”. Este locul unde, după fiecare ediție, toți câștigătorii merg să pozeze cu trofeul în brațe.