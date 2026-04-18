Motivul pentru care Sorana Cîrstea s-a retras chiar înainte de a juca pentru finala de la Rouen

Sorana Cîrstea a mers ceas la Rouen, calificându-se fără mari probleme în semifinale. Și avea șanse mari să ajungă în ultimul act, urmând să dea piept cu Veronika Podrez, o ucraineană din afara primelor 200 de jucătoare ale lumii. Însă jucătoarea noastră de tenis și-a anunțat retragerea din competiție chiar înainte de partida programată astăzi.

L'Equipe a scris că Sorana Cîrstea i-a anunțat pe organizatori că se retrage de la turneu din cauza unei probleme medicale la un picior. Ea nu a vrut să riște o accidentare, având în vedere că urmează turneele WTA 1000 de la Madrid și Roma, apoi și Roland Garros.

Mulțumită parcursului de la Rouen, Sorana Cîrstea va încheia săptămâna pe locul 26 în clasamentul WTA, astfel că va fi în proporție de 99% cap de serie la al doilea turneu de Mare Șlem al anului. În lista preliminară sportiva noastră figurează drept favorita numărul 26, însă verdictul final va veni cu o săptămână înainte de startul competiției pariziene.