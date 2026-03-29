Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Aryna Sabalenka, fără milă. Bielorusa e campioană la Miami și a ajuns la un bilanț uluitor în acest an

Aryna Sabalenka a reușit în 2026 să facă dubla Indian Wells - Miami (numită Sunshine Double), apărându-și titlul la turneul WTA 1000 din Florida, după ce l-a câștigat în premieră pe cel din California. Bielorusa a învins-o aseară în finală pe Coco Gauff, scor 6-2, 4-6, 6-3 și a ajuns la un bilanț incredibil în acest an.

Aryna Sabalenka nu are milă de adversare. Foto EPA EFE
Lidera mondială are 23 victorii din 24 partide în acest an, dintre care două în fața unor reprezentante ale României, Sorana Cîrstea (Brisbane) și Jaqueline Cristian (Indian Wells). Are o singură înfrângere în 2026 - cea mai dureroasă de altfel - în finala de la Australian Open, în fața Elenei Rybakina. A jucat finalele tuturor celor 4 turnee la care a luat startul în acest an, iar toate succesele până în ultimul act au venit în minimum de seturi. Așadar, din cele 24 de meciuri, 21 au fost câștigate în două seturi, 3 în trei seturi, iar unul a fost pierdut în trei seturi.

Sabalenka, lideră detașată în clasamentul WTA

La Miami Open, bielorusa a defilat până în ultimul act, unde a întâlnit-o pe Coco Gauff, o jucătoare care i-a pus mereu probleme. De data aceasta a învins-o, egalând situația la meciurile directe (6-6). Totuși, americanca are un avantaj moral asupra bielorusei: i-a luat două titluri de Grand Slam (la US Open 2023 și Roland Garros 2025) și a pierdut două de categorie mai mică, WTA 1000 (Madrid 2025 și Miami 2026).

Aryna Sabalenka și-a consolidat poziția de lider în clasamentul WTA, urmând ca de mâine să pună aproape 3.000 de puncte în plus față de locul 2, Elena Rybakina. A treia jucătoare a lumii va fi Cco Gauff, care o va scoate de pe podiumul clasamentului actualizat pe Iga Swiatek. Poloneza poate reveni însă în top având în vedere că începe sezonul ei preferat, cel pe zgură.

