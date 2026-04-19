Sorana Cîrstea, noi declarații despre accidentarea care i-a pus bețe în roate chiar înainte de finala de la Rouen: „Sunt dezamăgită!”

Sorana Cîrstea, aflată la 36 de ani și pe locul 26 în clasamentul WTA, a explicat de ce nu a mai putut juca semifinala de la turneul din Rouen. Meciul era programat sâmbăta aceasta, împotriva tinerei Veronika Podrez, în vârstă de 19 ani, clasată pe locul 209 mondial.

Chiar dacă sezonul acesta a început foarte bine pentru ea, poate cel mai bun din carieră, problema fizică a forțat-o să se retragă înainte de a intra pe teren. Ar fi fost a doua semifinală jucată în 2024, după cea de la Transylvania Open.

Inițial, publicația franceză L’Equipe a anunțat retragerea ei din competiție. Ulterior, jucătoarea a venit cu explicații suplimentare, clarificând că accidentarea la gamba stângă este motivul principal pentru care nu a putut continua turneul.

„În primul rând, sunt extrem de dezamăgită. Ieri, în timpul meciului, am simțit o înțepătură în gamba stângă. M-am gândit că se poate întâmpla și că va trece, dar în această dimineață era încă prezentă.

Am fost supusă unei ecografii și unei tomografii computerizate și s-a văzut că există o problemă. Antrenorii mei și echipa medicală m-au sfătuit să nu joc, pentru a evita agravarea accidentării. Am fost dezamăgită de această veste, pentru că abia așteptam să joc semifinala și speram să pot câștiga acest turneu. Dar asta este sportul și, uneori, corpul nu ține pasul cu mintea!”, a transmis românca, conform L’Equipe.