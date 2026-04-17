Sorana Cîrstea, favorită în sferturi la Rouen! Românca, în fața unei adversare pe care a dominat-o în toate confruntările directe anterioare

Sorana Cîrstea a reușit să obțină calificarea în sferturile de finală ale turneului WTA Rouen! Românca, a doua favorită a competiției din Franța, s-a bucurat din plin de abandonul chinezoaicei Xinyu Wang, din optimi, la scorul de 5-3.

În următoarea fază a turneului, Sorana va da piept cu Anna Bondar, după ce unguroaica a reușit să se impună în fața Oleksandrei Olinikova, joi seară, scor final 6-0, 4-6, 6-0. Partida Cîrstea vs. Bondar se va desfășura astăzi, după ora 20.30.

Cîrstea, pentru prima dată la Rouen

Sorana Cîrstea s-a impus de fiecare dată în partidele direct contra jucătoarei din Ungaria. Românca a învins-o pe Bondar în 2019, în primul tur la Budapesta (4-6, 6-3, 6-4), dar și în sferturi la Lyon, în 2022 (6-3, 6-3).

Pentru prezența în sferturile de finală de la Rouen, atât Cîrstea, cât și Bondar, au obținut cecuri în valoare de 7.025 de euro, alături de câte 54 de puncte în clasamentul WTA.

Meci de foc în primul tur pentru româncă

La debutul ei la Rouen, Sorana Cîrstea a învins-o pe franțuzoaica Fiona Ferro după un meci foarte strâns, încheiat 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), care a durat 2 ore și 29 de minute.

Românca a câștigat primul set fără mari emoții, 6-3. În setul al doilea a condus cu 4-1, dar adversara a revenit și a câștigat la tie-break. În decisiv, Cîrstea a avut 5-2 și chiar două mingi de meci, însă Ferro a egalat. În final, Sorana s-a impus în tie-break-ul decisiv cu 7-2 și a obținut victoria.