Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
Săritorul în apă de la mare înălțime Constantin Popovici, vicecampion în Seria Mondială Cliff Diving

Publicat:
Ultima actualizare:

Sportivul român Constantin Popovici s-a clasat pe locul al doilea în sezonul 2025 al Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, de sărituri în apă de la mare înălțime (27 metri), după ce s-a clasat doar pe locul 7 în ultima etapă, desfășurată în weekend la Boston (Massachusetts/SUA), scrie Agerpres.

Un alt Popovici ține steagul României la mare înălțime
Un alt Popovici ține steagul României la mare înălțime

Popovici se afla la șapte puncte de francezul Gary Hunt, liderul clasamentului general, dar nu a reușit să recupereze diferența, deși s-a clasat înaintea rivalului său în etapa de la Boston.

Victoria a revenit americanului James Lichtenstein, cu 419,10 puncte, urmat de românul Cătălin Preda, 418,35 puncte, și de un alt american, David Colturi, cu 377,00 puncte. Constantin Popovici a încheiat pe 7, cu 363,80 puncte, iar Hunt a fost al optulea, cu 358,55 puncte.

Constantin Popovici a reușit să câștige circuitul o dată, în 2023, obținând trofeul Trofeu King Kahekili.

În ierarhia generală a sezonului 2025, Gary Hunt a ocupat primul loc, cu 54 de puncte, urmat de Constantin Popovici, 48 puncte, de spaniolul Carlos Gimeno, cu 46 puncte, americanul James Lichtenstein, 45 puncte, mexicanul Jonathan Paredes, 41 puncte, ucraineanul Oleksi Prigorov, 31 puncte, Cătălin Preda, 29 puncte, etc.

Anul acesta au fost doar patru etape în calendar și cred că norocul a avut un cuvânt ceva mai mare în lupta pentru titlu. Cred că cea mai mare greșeală de la Boston a fost că am crezut că săritura din finală cade prea greu și am încercat să o forțez mai mult. Din păcate m-am dus prea mult pe spate și clar nu a fost cea mai bună săritură a mea. A fost o greșeală la care mă voi gândi foarte multă vreme de acum încolo”, a spus Constantin Popovici.

Sunt fără cuvinte acum. Sunt foarte, foarte bucuros că am revenit la Boston după tot ce s-a întâmplat anul trecut și am reușit să termin pe podium. Am închis un cerc și sper că s-a terminat seria de momente care nu au funcționat în favoarea mea anul acesta. Anul acesta a fost despre determinarea de a reveni și de a rezista în momentele dificile. Acum sunt bine și mă bucur că am reușit să termin sezonul 2025 cu un podium”, a spus, la rândul său, Cătălin Preda.

Sport

