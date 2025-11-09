Ce NU trebuie să facă Cristi Chivu. Sfat prețios al unei legende pentru antrenorul român

Legenda lui Inter Milano, Sandro Mazzola (83 de ani), a avut numai cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu, actualul antrenor al echipei, înaintea confruntării cu Lazio, programate duminică, 9 noiembrie, de la ora 21:45.

Mazzola știe ce înseamnă performanța în culorile nerazzurre. A jucat 17 sezoane la Inter, cucerind 4 titluri de campion, 2 trofee ale Ligii Campionilor, 2 Cupe Intercontinentale și titlul european cu Italia în 1968.

La rândul său, Chivu (45 de ani) a reușit să-i cucerească rapid pe fanii italieni. Cu un start excelent de sezon, 11 victorii în 14 meciuri, și o atitudine plină de pasiune pe marginea terenului, fostul internațional român a readus entuziasmul în jurul echipei din Milano.

„Cristi Chivu să nu se mulțumească niciodată cu ce are. Să ceară mereu mai mult de la el și de la jucători. Chivu este serios, pregătit și foarte umil. A fost un jucător pe care l-am apreciat mult și sunt convins că poate avea o carieră mare și ca antrenor!”, a declarat Mazolla, potrivit Tuttomercatoweb.

Adversari de top pentru Inter, în Liga Campionilor

După primele 10 etape din Serie A, Inter ocupă locul secund, cu 21 de puncte și un golaveraj de +12, fiind la doar un pas în spatele campioanei en-titre, Napoli, care are 22 de puncte.

În UEFA Champions League, echipa pregătită de Cristi Chivu a avut un start perfect, cu patru victorii din tot atâtea meciuri, dar adevărata provocare urmează acum. În următoarea perioadă, Inter va înfrunta adversari de top: Atletico Madrid în deplasare, apoi Liverpool și Arsenal pe teren propriu, iar la final o deplasare dificilă la Borussia Dortmund.