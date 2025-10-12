Cristi Chivu, în elitele Serie A. Printre cei mai bine remunerați antrenori din Italia, după semnarea noului contract cu Inter

Cristi Chivu se numără printre cei mai bine plătiți antrenori din Serie A, potrivit unui clasament publicat recent de presa italiană. Noul său contract cu Inter Milano, semnat în această vară, l-a propulsat în top 10 la capitolul salarii din campionatul italian.

Tehnicianul român a parafat o înțelegere valabilă pentru următoarele două sezoane, un pas uriaș în cariera sa după ce a reușit să o salveze pe Parma de la retrogradare. Odată cu trecerea la Inter, Chivu a făcut un salt impresionant și pe plan financiar, de la 700.000 de euro anual la 2,5 milioane de euro pe sezon.

Startul de campionat i-a confirmat statutul. Echipa sa traversează o formă excelentă, cu cinci victorii consecutive în toate competițiile. În Serie A, Inter ocupă locul 4, la doar trei puncte în spatele liderului Napoli, iar în Liga Campionilor, „nerazzurrii” se numără printre cele șase formații cu punctaj maxim după două etape.

Chivu, pe locul 7 în topul celor mai bine plătiți antrenori din Serie A

Publicația italiană Tuttomercatoweb a dat publicității clasamentul salariilor antrenorilor din Serie A, iar Cristi Chivu se află pe un onorabil loc 7. Ținând cont că se află la primul sezon ca antrenor principal al unei echipe de seniori, poziția este una excelentă pentru tehnicianul român, care îi depășește pe nume consacrate precum Maurizio Sarri sau Cesc Fabregas.

În fruntea ierarhiei se află, fără surprize, Antonio Conte, care câștigă 8 milioane de euro pe an la Napoli. Campion en-titre al Italiei, Conte a fost convins cu greu de președintele Aurelio De Laurentiis să continue pe banca napoletanilor și în acest sezon.

Pe următoarele poziții se regăsesc Massimiliano Allegri și Gian Piero Gasperini, ambii cu 5 milioane de euro anual. Allegri a revenit în această vară la AC Milan, după o pauză de 11 ani, cu obiectivul de a readuce echipa în cupe europene, în timp ce Gasperini a încheiat capitolul Atalanta după nouă sezoane și a preluat banca AS Romei.