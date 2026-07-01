Ce nu putea face la FCSB, a făcut chiar la debutul pentru Union SG. Darius Olaru s-a dezlănțuit și i-a lăsat cu gurile căscate pe belgieni

Darius Olaru a avut parte de un debut excelent la Union SG, după transferul realizat în această vară de la FCSB.

Internaționalul român, care a petrecut șase sezoane și jumătate în tricoul roș-albaștrilor, a ales să își continue cariera în Belgia, refuzând variante mai avantajoase din punct de vedere financiar, pentru a-și păstra șansele de a evolua în Liga Campionilor.

A oferit două pase de gol, ambele din corner

Transferat pentru trei milioane de euro, după ce Gigi Becali a acceptat să reducă suma prevăzută în clauza de reziliere, fostul căpitan al FCSB a impresionat încă de la primul meci disputat în cantonamentul noii sale echipe. Olaru a contribuit decisiv la victoria formației belgiene, oferind două pase de gol în urma unor lovituri de la colț.

Performanța este cu atât mai remarcată cu cât fazele fixe reprezentau unul dintre aspectele pentru care mijlocașul era adesea criticat în perioada petrecută la FCSB, de către suporteri. Debutul promițător îi oferă însă un plus de încredere înaintea noului sezon.

FCSB, adversara lui Darius Olaru

În perioada de pregătire din această vară, FCSB și Union SG se vor întâlni într-un meci amical programat pe 5 iulie. Partida va reprezenta prima confruntare a lui Darius Olaru împotriva echipei la care a evoluat timp de peste șase ani și alături de care a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai campionatului românesc.