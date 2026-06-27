Gigi Becali s-a supărat pe Florin Tănase: „L-am considerat prieten”

Una dintre cele mai solide legături dintre un patron de echipă și un jucător, cea dintre Gigi Becali și Florin Tănase, e pe cale să se rupă. Cei doi s-au certat de la durata noului contract, iar omul de afaceri s-a plâns de acest lucru într-o intervenție televizată.

Concret, lui Tănase îi va expira contractul cu FCSB pe 30 iunie și încă nu a ajuns la nici o înțelegere pentru un nou angajament cu formația la care a obținut cele mai mari succese din carieră. Din câte se pare, problema a fost reprezentantă de durata contractului, iar supărarea lui Tănase a fost atât de mare încât nici măcar nu i-a dat mesaj de „La Mulți Ani” lui Gigi Becali! Mai mult, nu a plecat în cantonament cu echipa

„Echipa de fotbal nu stă în 1, 2, 3 sau 4 jucători. Eu pe Tănase l-am considerat prieten, dar am văzut că din punctul lui de vedere nu e aşa. I-am şi zis lui MM că Tănase vine în cantonament, chiar dacă n-are contract. Eu am fost surprins că nu e în cantonament. L-am sunat şi mi-a zis că nu e în cantonament că nu avem contract. Du-te, mă, antrenează-te, ce contract? Ştii că ne înţelegem, care e marea problemă? Eu nu pot să-mi dau seama, chiar nu mă aşteptam. MM a zis că nu o să meargă în cantonament, dar eu ziceam că se duce sigur în cantonament”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Dezamăgit că Tănase nu i-a urat „La Mulți Ani”

Omul de afaceri a comparat gestul lui Tănase cu modul în care s-a comportat cu el un alt jucător favorit din ultimii ani, Darius Olaru. Acesta s-a transferat în Belgia, iar la plecare i-a dat omului de afaceri un mesaj care l-a impresionat.

„Olaru mi-a dat un mesaj impresionant. Toată viaţa o să ţin minte acest mesaj. Atât de frumos a scris că nici nu pot să reproduc. Trebuia să-mi dea şi Tănase un mesaj de la mulţi ani, nu aveam eu aşteptări să-mi dea mesaj, dar asa era frumos. Nu a dat nimic. Am vorbit azi cu el, dar mi-a zis că nu mai vrea contract pe un an, i-am zis că facem pe doi ani, apoi mi-a zis că se mai gândeşte. I-am zis să se gândească mai repede că nu vreau un jucător care nu se mai antrenează doi ani. El prima dată a zis că vrea pe patru ani, dar acum a cerut pe doi ani. Mi-am dat seama că oamenii nu sunt aşa ca mine. Eu am prietenie cu oamenii, fac glume cu prietenii mei, eu nu fac glume cu cei care nu sunt prietenii mei. Chiar nu mă aşteptam”, a declarat, dezamăgit, Gigi Becali, la postul citat.