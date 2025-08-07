LIVE TEXT / Seară plină în cupele europene: CFR - Braga și FCSB - Drita, în Liga Europa. Craiova, testată de Trnava în Conference

Într-o zi de doliu național decretată de autorități după moartea lui Ion Iliescu (95 de ani), primul președinte al României post-comuniste, fotbalul românesc are programate întâlniri de gală cu fotbalul occidental, cu ocazia unor meciuri din cupele europene.

LIGA EUROPA - turul trei prleiminari

CFR Cluj - Sporting Braga 1-2 / LIVE (ora 19.30)

Sinyan (30) / Gorby (17 și 50)

FCSB - Drita (ora 21.30, Pro TV)

CONFERENCE LEAGUE - turul trei preliminar

U Craiova - Trnava (21.30)

De la ora 21.30, în direct la Pro TV, FCSB o va înfrunta azi, pe teren propriu, pe Drita (campioana din Kosovo), în prima manșă a turului trei preliminar din Europa League, ultimul obstacol dinaintea play-off-ului care trimite în mult-râvnita grupă. Jucătorii FCSB-ului revin pe „Arena Națională” după șocurile trăite pe cea mai mare arenă a țării cu Shkendija, care a întrerupt visul de Liga Campionilor, și cu Dinamo, din Superligă, ambele dispute încheiate cu eșecuri traumatizante. FCSB știe ce o așteaptă dacă va trece de Drita. În play-off va da peste formația scoțiană Aberdeen, locul 5 în campionatul intern precedent. Dacă nu va trece însă de Drita, FCSB „va retrograda” în play-off-ul Conference League, unde se va confrunta cu câștigătoarea „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallinn (Estonia).

Infirmerie plină și tribune goale

Problemele „roș-albaștrilor” sunt multiple și importante, atât la nivel mental, cât și la nivel de efectiv. Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a anunțat că echipa campioană are probleme de lot foarte mari pentru meciul cu Drita. Ngezana (fundaș central) și Florin Tănase (mijlocaș ofensiv) sunt suspendați, în timp ce Darius Olaru a zburat la Belgrad, pentru a fi refăcut de vraciul Marijana Kovačević. În plus, alți fotbaliști au intrat pe lista celor cu probleme medicale: Valentin Crețu, Risto Radunovic și Denis Alibec. Oficialul nu a putut specifica ultimii trei vor fi în lot în meciul-tur cu Drita. Și fanii par să fi luat distanță de echipă, după începutul trist de sezon. Stadionul nu va fi nici pe jumătate plin la jocul cu kosovarii. Se estimează că în tribunele „Arenei Naționale” vor fi mai mult de 15.000 de spectatori.

„Ne-am dus în cap”

Tensiunea se simte la FCSB. Patronul a ales să nu-i mai certe pe jucători, iar Stoica i-a ignorat: „Nu le-am vorbit jucătorilor în această perioadă. În trecut, am făcut-o de multe ori. Ultima dată când am vorbit în vestiar am făcut-o cu pereții. Atunci, printre altele, am vorbit de indisciplină și am spus că nu o să mai tolerez acte de indisciplină sau jucători care protestează. După aia, ați văzut ce s-a întâmplat cu Farul. Efectul de domino este ăsta: s-a pierdut meciul ăsta și putea fi câștigat în 11 contra 11. Dacă am fi câștigat, puteam să căpătăm aplomb. Vorbesc ipotetic. Uite că n-am căpătat nimic și ne-am dus în cap: patru înfrângeri consecutive, iar chestiile astea sunt intolerabile și sunt foarte, foarte supărat”, și-a spus oful Mihai Stoica, plătit ca analist la postul Prima Sport.

Edjouma, pe lista UEFA

FCSB și-a întors privirea către jucătorii ignorați, în speranța că va ieși din criza de rezultate. Așa se face că apare numele mijlocașului Malcolm Edjouma pe lista pe care campioana României pe care a trimis-o la UEFA pentru „dubla” cu gruparea kosovară. „Îl «transferăm» pe Edjouma. Așa a zis MM. Plus de asta, am greșit-o. Trebuia să se facă comparație între Edjouma, Gheorghiță și Ștefănescu ca și putere, valoare. Trebuia să aleg Edjouma, apoi Ștefănescu și Gheorghiță. Chiar și Băluță Cum să pui în comparație Băluță cu Gheorghiță? Gheorghiță nu e luat pentru acum, ci pentru un an sau doi. El trebuia împrumutat. Edjouma mai avea puțin și pleca”, a comentat patronul Gigi Becali, despre revenirea lui Malcom Edjouma, care n-a fost lăsat să plece la rivala CFR Cluj. În Gruia ajunge însă Ovidiu Perianu, care avea zilele numărate la FCSB.

Shkendija și-a arătat limitele

Shkendija, echipa care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor, a fost învinsă marți de Qarabag în primaa manșă a turului trei de calificare, scor 0-1, cu unicul gol înscris de la punctul cu var. Dacă ar fi trecut de Shkendija, FCSB ar fi dat piept în turul trei cu o mai veche cunoștință, Qarabag, pe care a înfruntat-o și în ianuarie, în Europa League. Nu se va întâmpla asta. Campioana Macedoniei de Nord a învins-o tur-retur pe cea a României, avansând astfel în turul 3 preliminar pentru „dubla” cu Qarabag. Deși învinși, cei de la Shkendija pot rămâne cu capul sus după acest meci. Raportul șuturilor a fost 17-18, al execuțiilor cadrate 7-6. O prestație care îi păstrează în cărți înainte de duelul decisiv, programat marțea viitoare, la ora 19:00. Câștigătoarea dintre Qarabag și Shkendija va juca în play-off împotriva lui Ludogoreț sau Ferencvaros.

„Originea lui este din Albania”

Jurnaliștii din Kosovo l-au luat „la puricat” pe Gigi Becali, patronul celor de la FCSB și una dintre cele mai controversate figuri din fotbalul românesc. Latifundiarul din Pipera provine dintr-o familie de aromâni, cu origini albaneze, iar asta i-a provocat pe jurnaliștii din Kosovo, care i-au spus povestea într-un material intitulat „Știți care este legătura dintre patronul advers și Albania?”. „Originea lui este din Albania. A vorbit și el despre acest subiect. Publicistul Dinu Barbu a scris despre originea familiei Becali, stabilită în regiunea Banatului în anul 1946. Potrivit lui, în anul 1928, Gheorghe Becali, bunicul lui Gigi Becali, a plecat din satul Koça, Plasa, și s-a stabilit împreună cu familia în apropierea Silistrei, care acum este în Bulgaria, dar atunci făcea parte din România. Alte familii aromâne din Albania și Grecia s-au stabilit, de asemenea, în regiunea cunoscută de români ca Cadrilater. Această regiune este acum în Bulgaria. Familia Becali a rămas în acea regiune până în anul 1940, când a fost nevoită să plece ca urmare a schimbului de populații între Bulgaria și România. Astfel, familia Becali s-a mutat în Călărași, România. Această familie a trecut prin multe încercări, sărăcie extremă, a schimbat mai multe locuri de trai, dar acum Gigi Becali este unul dintre cei mai puternici oameni din România. Tatăl său a fost cel care a creat un capital considerabil, pe care Becali l-a moștenit!”, au notat cei de la Koha.

Qaka o susține pe Drita

După ce a eliminat-o pe FCSB din Liga Campionilor, Kamer Qaka (30 de ani), mijlocașul celor de la Shkendija și fostul jucător al „roș-albaștrilor”, a avut un mesaj de susținere și pentru Drita. După ce a fost ironizat de oficialii români, Qaka a prins ură și le ține pumnii kosovarilor la partida cu FCSB din Europa League. „Avem mai multă încredere după ce am realizat în România.Toate meciurile pe care le-am jucat în Europa au fost dificile, dar cel de la București a fost de alt nivel și ne-am descurcat. Au fost mulți fani FCSB, însă chiar și așa am învins. FCSB e favorită cu Drita, dar nu știi niciodată ce se întâmplă în fotbal. FCSB era favorită și împotriva noastră și noi am mers mai departe. Sper ca Drita să repete ce am făcut noi!”, a declarat Qaka, potrivit koha.net. Cei de la FCSB au desconsiderat-o pe campioana Macedoniei de Nord, inclusiv după eșecul, 0-1, din tur, iar Kamer Qaka, mijlocașul lui Shkendija eliminat în meciul-tur, a așteptat momentul perfect pentru a se răzbuna. După declarațiile lui Gigi Becali de tipul „Shkendija este echipă de Divizia C” sau ”N-am nicio emoție la retur, le dăm patru goluri”, Kamer Qaka a scris pe Instagram: „Rămâi umil”. Kamer Qaka a fost jucător la FCSB, dar a rezistat la echipă doar două luni, în vara lui 2018.

CFR Cluj are meci cu o formație portugheză, la două zile de la moartea fostului său antrenor

Daniel Conțescu

În turul trei preliminar al Ligii Europa, CFR Cluj are parte de un duel teribil cu Sporting Braga, astăzi, de la ora 19.30 (Digi Sport 1 și Prima Sport 1). Ambele echipe sunt încă sub efectul veștii privind decesul portughezului Jorge Costa, fost antrenor în România la CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș, care a încetat din viață în decursul zilei de marți, la vârsta de doar 53 de ani. CFR este cunoscută ca având legături strânse cu Portugalia, de unde a adus în timp „legiuni” întregi de fotbaliști, dar și antrenori, printre care și pe Jorge Costa.

A murit pe teren

Fostul internațional portughez a făcut stop cardio-respirator, în timp ce se afla în incinta centrului de antrenament al celor de la FC Porto, formație în cadrul căreia ocupa funcția de director general, din vara anului 2024, conform presei lusitane. Fostului antrenor i s-a făcut rău subit, pe teren, asistând la antrenamentul grupării de pe Drago. A fost transportat de urgență la spitalul Sao Joao din Porto, acolo unde, în cele din urmă, a decedat. Stff-ul medical al formației i-ar fi acordat primele îngrijiri medicale, folosind chiar și un defibrilator, însă încercările de a-l stabiliza au fost în zadar. Fostul fundaș internațional a leșinat marți dimineață pe terenul de antrenament al lui FC Porto. El a fost transportat de urgență la spital dar a murit la scurt timp după sosire, potrivit presei locale. Jorge Costa și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la FC Porto, clubul cu care a câștigat Liga Campionilor în 2004 și a fost încoronat campion al Portugaliei de opt ori, fiind căpitanul echipei timp de mai multe sezoane. Cu 50 de selecții la prima reprezentativă lusitană, el a făcut parte din generația de aur a câștigătorilor Cupei Mondiale U20 din 1991, în special alături de Luis Figo.

26 de meciuri pe banca CFR-ului

După retragerea din activitate, cariera de antrenor nu a atins aceleași cote de succes. Cel mai notabil moment a fost promovarea reușită cu Olhanense în prima ligă. În România, a fost numit antrenor al echipei CFR Cluj la începutul sezonului 2011-2012, însă nu a rămas până la finalul stagiunii, fiind înlocuit în primăvara lui 2012, după o înfrângere dureroasă, 0-5 cu Rapid, pe teren propriu. A revenit în fotbalul românesc în toamna lui 2020, când a preluat conducerea tehnică a celor de la Gaz Metan Mediaș. Mandatul său acolo a durat doar 16 meciuri, încheindu-se în februarie 2021.

Clubul de fotbal CFR Cluj își exprimă regretul pentru dispariția fostului său antrenor și anunță că echipa va evolua în memoria acestuia. „Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului nostru antrenor, Jorge Costa, care s-a stins din viață la vârsta de doar 53 de ani. Condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se menționează pe site-ul grupării ardelene. Fostul tehnician portughez a condus-o pe CFR Cluj între 1 iulie 2011 și 9 aprilie 2012. În cele 26 de meciuri, el a obținut 15 victorii, 6 egaluri și 5 înfrângeri.

Oltenii, testați de Trnava

În turul trei preliminar din Conference League, Universitatea Craiova își reia asaltul european astăzi, de la ora 21.30 (Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în disputa cu slovacii de la Spartak Trnava, pentru care evoluează un fost dinamovist. Kristián Koštrna. Acesta a fost la echipă în 2020 și a prins doar opt jocuri. El a ajuns la Dinamo în luna ianuarie a acelui an. Dacă la returul cu Sarajevo au fost prezenți aproape 20.000 de fani, interesul a crescut pentru duelul cu Trnava, din turul al treilea, unde sunt așteptați mai mulți suporteri, chiar peste 25.000. Pentru spectacolul pirotehnic de la returul cu Sarajevo, Peluza Nord a oltenilor a fost sancționată. Clubul va trebui să achite o amendă de 12.000 de euro de la UEFA pentru blocarea scările de acces plus 20.000 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice și aruncarea obiectelor pe teren. Iar în cazul unei recidive, anumite zone din peluză vor fi închise.