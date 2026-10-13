Cât costă „brandul” CFR Cluj? Ioan Varga a stabilit prețul de vânzare al clubului: „De aici pornește negocierea!”

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a anunțat că nu vrea să renunțe la club în acest moment.

Ioan Varga vrea să renunțe la CFR Cluj Foto: Facebook

Omul de afaceri a precizat, însă, că ar lua în calcul o vânzare dacă ar primi cel puțin 50 de milioane de euro, sumă pe care o consideră potrivită pentru valoarea echipei în fotbalul românesc.

„Ar trebui să-mi achite minimum 50 de milioane de euro!”

CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare și a intrat în insolvență pe 20 august 2026. Cu toate acestea, Varga susține că echipa are o valoare importantă și că orice discuție serioasă privind vânzarea clubului ar porni de la pragul de 50 de milioane de euro.

„CFR Cluj este un brand fantastic. Când vii la CFR, simți acel vibe al campionului. Bineînțeles, deja e de notorietate lucrul acesta, eu am discutat despre vânzarea de acțiuni. Și nu mă ascund… Dacă la un moment dat ar veni o ofertă foarte, foarte bună, aș putea să vând integral pachetul de acțiuni pe care îl dețin. Adică altcineva să devină proprietar proprietarul CFR-ului. Cel puțin în acest moment nu am intenția asta, sar știți cum e în viață, nu se știe niciodată.

Pentru ca cineva să devină patronul lui CFR Cluj, ar trebui să-mi achite minimum 50 de milioane de euro. Aceasta este suma de la care ar porni o negociere serioasă. Dar nu se pune problema să vând acțiunile. Însă dacă s-ar întâmpla asta, n-aș negocia niciun euro sub 50 de milioane, pentru că CFR Cluj este unul dintre cele mai mari branduri din istoria fotbalului românesc. Și cred că am pus și eu umărul la această performanță cu adevărat extraordinară!”, a spus Ioan Varga, potrivit Fanatik.

CFR Cluj, îngropată în datorii

Bilanțul financiar al lui CFR Cluj pentru 2025 arată că echipa avea datorii de circa 25,5 milioane de euro. Conform digisport.ro, printre cele mai mari datorii ale clubului se numără: