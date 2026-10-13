 Cât costă „brandul” CFR Cluj? Ioan Varga a stabilit prețul de vânzare al clubului: „De aici pornește negocierea!” | adevarul.ro
search
Marți, 13 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cât costă „brandul” CFR Cluj? Ioan Varga a stabilit prețul de vânzare al clubului: „De aici pornește negocierea!”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a anunțat că nu vrea să renunțe la club în acest moment.

Ioan Varga vrea să renunțe la CFR Cluj
Ioan Varga vrea să renunțe la CFR Cluj Foto: Facebook

Omul de afaceri a precizat, însă, că ar lua în calcul o vânzare dacă ar primi cel puțin 50 de milioane de euro, sumă pe care o consideră potrivită pentru valoarea echipei în fotbalul românesc.

„Ar trebui să-mi achite minimum 50 de milioane de euro!”

CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare și a intrat în insolvență pe 20 august 2026. Cu toate acestea, Varga susține că echipa are o valoare importantă și că orice discuție serioasă privind vânzarea clubului ar porni de la pragul de 50 de milioane de euro.

„CFR Cluj este un brand fantastic. Când vii la CFR, simți acel vibe al campionului. Bineînțeles, deja e de notorietate lucrul acesta, eu am discutat despre vânzarea de acțiuni. Și nu mă ascund… Dacă la un moment dat ar veni o ofertă foarte, foarte bună, aș putea să vând integral pachetul de acțiuni pe care îl dețin. Adică altcineva să devină proprietar proprietarul CFR-ului. Cel puțin în acest moment nu am intenția asta, sar știți cum e în viață, nu se știe niciodată.

Pentru ca cineva să devină patronul lui CFR Cluj, ar trebui să-mi achite minimum 50 de milioane de euro. Aceasta este suma de la care ar porni o negociere serioasă. Dar nu se pune problema să vând acțiunile. Însă dacă s-ar întâmpla asta, n-aș negocia niciun euro sub 50 de milioane, pentru că CFR Cluj este unul dintre cele mai mari branduri din istoria fotbalului românesc. Și cred că am pus și eu umărul la această performanță cu adevărat extraordinară!”, a spus Ioan Varga, potrivit Fanatik.

CFR Cluj, îngropată în datorii

Bilanțul financiar al lui CFR Cluj pentru 2025 arată că echipa avea datorii de circa 25,5 milioane de euro. Conform digisport.ro, printre cele mai mari datorii ale clubului se numără:

  • 5,4 milioane de euro din transferuri și împrumuturi de jucători;
  • 5,1 milioane de euro din credite și împrumuturi;
  • 2,6 milioane de euro datorii către angajați;
  • 1,9 milioane de euro obligații către stat;
  • 1,2 milioane de euro datorii către firme din grup;
  • 8,2 milioane de euro la categoria alte datorii și venituri în avans.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea din criza politică
digi24.ro
image
Cele două soluții găsite de Traian Băsescu pentru rezolvarea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”
stirileprotv.ro
image
Firicel din Las Fierbinți, pericol public! Actorul Toma Cuzin a fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident, cu permisul suspendat și sub influența drogurilor. Este a patra oară când Cuzin este prins cu stupefiante, în plină discuție despre dezincriminarea consumului
gandul.ro
image
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
mediafax.ro
image
“Eu i-am dat Steaua lui Gigi Becali!” Dumitru Dragomir, dezvăluire șoc în scandalul Mircea Bravo – CSA de pe social media
fanatik.ro
image
Traian Băsescu avertizează că România mai are doar două variante pentru un guvern cu o oarecare stabilitate: „Ne place sau nu, asta e!”
libertatea.ro
image
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
Adevărul despre Shakira și Serge Ibaka a ieșit rapid la iveală
digisport.ro
image
„Când plecăm de acasă, plângem și noi, și Amir”. Armin Nicoară și Claudia Puican își iau băiețelul la evenimente. Ce planuri au pentru creșă
click.ro
image
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
antena3.ro
image
Centrala de 1.700 MW de la Mintia a irakienilor, gata în trei ani, centrala Iernut de 430 MW a Romgaz, încă în şantier după zece ani
zf.ro
image
Impozit dublu din 2027 pentru românii care şi-au unit balconul cu sufrageria
observatornews.ro
image
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
cancan.ro
image
Pensiile speciale de 3.000€ ale primarilor. O comisie condusă de senatorul AUR Chelaru refuză să le elimine
newsweek.ro
image
FOTO. Loredana, buna prietenă a Simonei Halep, apariție îndrăzneață
prosport.ro
image
Radarul te poate prinde chiar dacă mașina Poliției este în mers. Cum este calculată viteza și când poți primi amendă
playtech.ro
image
Adrian Mutu, gata să revină la naționala U21! Ce soluție salvatoare propune pentru fotbalul românesc. Exclusiv
fanatik.ro
image
Putin îi vinde lui Trump motorină iraniană, nu rusească. Un disident iranian face acuzații grave și vine cu dovezi VIDEO
ziare.com
image
Gabi Tamaș a numit "cel mai mare șprițar" cu care a fost coleg, fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Ce se întâmplă în corpul tău când combini două dintre cele mai studiate substanțe din nutriția sportivă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
În ce casă LUXOASĂ locuiește Mira. Toate camerele sunt superbe, dar piesa de rezistență este dressingul. Te lasă fără cuvinte! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Luca Niculescu a confirmat! Răsturnare de situație în formarea Guvernului
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic”
actualitate.net
image
Trei surori, găsite fără viață pe o plajă din Marea Britanie. Ancheta a scos la iveală o dramă care a început cu mulți ani în urmă
click.ro
image
Cum i-a afectat Cristinei Șișcanu cariera relația cu Mădălin Ionescu: „Mi-a făcut foarte mult rău”
click.ro
image
Reacția PRO TV după reținerea lui Toma Cuzin: „Suntem la curent cu informațiile apărute în presă”
click.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
Diane de Poitiers foto Profimedia prelucrata cu AI png
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi
okmagazine.ro
Petroglifa reprezentând un posibil conducător kushit
Ce reprezintă o petroglifă de dimensiuni impresionante, descoperită de arheologi în Sudan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Scandal între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu! Artista susține că fiul lor cel mic este în pericol: „Eu vreau doar să-mi aducă copilul acasă”
image
Trei surori, găsite fără viață pe o plajă din Marea Britanie. Ancheta a scos la iveală o dramă care a început cu mulți ani în urmă

OK! Magazine

image
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat