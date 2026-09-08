CFR Cluj a adus 8 fotbaliști, dintre care 2 au revenit în Gruia

Aflată într-o perioadă dificilă, CFR Cluj a anunţat transferul a opt jucători: portarul Arpad Tordai, fundaşii Iva Ghelaşvili și Leo Saca, mijlocaşii Adi Nalic și Ervin Omic şi atacanţii Jelani Dumas, Sergiu Buş şi Billel Omrani. Gruparea din Gruia a avut interdicție de a aduce fotbaliști până de curând, ceea ce l-a exasperat pe antrenorul Marius Șumudică.

Sergiu Buș și Billel Omrani au revenit la CFR Cluj Foto: Fotbal Club CFR 1907 Cluj

În vârstă de doar 19 ani, fundașul polivalent Leo Saca „a fost format la celebra academie a celor de la FC Barcelona, La Masia, unde a evoluat până în această vară. În sezonul 2024/2025, Saca a cucerit UEFA Youth League alături de Barcelona, iar de-a lungul perioadei petrecute în tricoul blaugrana, acesta s-a antrenat și cu prima echipă a clubului și a evoluat pentru formația secundă a Barcelonei”.

CFR a precizat, totodată, că „la nivel internațional, noul nostru jucător a reprezentat atât România, cât și Republica Moldova la juniori, iar în această vară a bifat prima sa selecție la naționala de seniori a Moldovei.”

Foto: Fotbal Club CFR 1907 Cluj

Tot în centrul apărării evoluează și georgianul Iva Gelashvili (25 de ani), care a jucat în anul competițional precedent în Superliga Greciei, unde a bifat 28 de meciuri în tricoul lui Panserraikos. „Fundașul a fost lansat în fotbalul mare de Sparta Praga, iar de-a lungul carierei sale acesta a mai evoluat pentru formația italiană Spezia. În țara natală, Iva a jucat și pentru Sioni Bolnisi, dar și pentru Iberia Tbilisi, formație cu care a câștigat două titluri de campion. La nivel internațional, Gelashvili a evoluat treptat pentru naționalele de tineret ale Georgiei, reușind să facă pasul spre naționala de seniori a țării sale, unde a evoluat inclusiv în ultima pauză internațională”.

Foto: Fotbal Club CFR 1907 Cluj

Un alt jucător adus este mijlocașul Adi Nalic. În vârstă de 28 de ani, acesta a evoluat în ultimele sezoane pentru formația bosniacă Zrinjski Mostar, cu care a câștigat Cupa și Supercupa Bosniei. „De-a lungul carierei, acesta a mai îmbrăcat tricoul unor formații importante din Suedia, precum Malmö, alături de care a cucerit două titluri de campion și o Cupă, dar și Hammarby. Totodată, Nalić a evoluat și în prima ligă din Țările de Jos, la Almere City. La nivel internațional, noul nostru mijlocaș a bifat 9 prezențe la Echipa Națională a Bosniei și Herțegovinei. Îi urăm mult succes la CFR Cluj și cât mai multe realizări!”.

Foto: Fotbal Club CFR 1907 Cluj

De la Wisla Cracovia a fost adus mijlocașul Ervin Omic. „În vârstă de 23 de ani, Ervin și-a început cariera fotbalistică în Austria, la SV Ried, înainte de a ajunge la academia celor de la Red Bull Salzburg. Ulterior, a făcut pasul la Juventus, unde a fost căpitanul echipei de tineret a Bătrânei Doamne. În 2022, acesta s-a transferat la formația austriacă de prim eșalon Wolfsberger AC, pentru care a bifat 90 de apariții în toate competițiile, trecându-și în palmares Cupa Austriei. Trei ani mai târziu, acesta s-a transferat la Wisla Cracovia, echipă alături de care a reușit promovarea în prima ligă din Polonia la finalul sezonului precedent. La nivel internațional, Omic are numeroase prezențe la selecționatele de juniori ale Austriei”.

Foto: Fotbal Club CFR 1907 Cluj

Ca o variantă pentru postul de portar a fost adus Arpad Tordai (29 de ani). Acesta s-a format la Viitorul Constanţa, iar cu această formație, la care şi-a făcut debutul la seniori, a cucerit titlul de campion al României în 2017. Acesta a mai evoluat pentru formaţia maghiară Mezokovesd Zsory, dar şi pentru cunoscuta echipă Zalgiris Vilnius. În ultima perioadă, a jucat pentru UTA Arad, formaţie pentru care a bifat minute inclusiv în acest campionat.

Foto: Fotbal Club CFR 1907 Cluj

Pentru atac, CFR și Benfica au ajuns la un acord privind transferul lui Jelani Dumas. „În vârstă de 21 de ani, Jelani a început fotbalul în Belgia, la academiile celor de la Standard Liège și KAA Gent, înainte de a face pasul către formația portugheză Benfica, în 2021. Acesta a evoluat pentru formațiile de juniori ale clubului, dar și pentru Benfica B, în liga secundă portugheză, unde a bifat în sezonul precedent 27 de apariții și a reușit să înscrie 7 goluri. La nivel internațional, Jelani a reprezentat Belgia la selecționatele de juniori”.

Foto: Fotbal Club CFR 1907 Cluj

Alți doi fotbaliști au revenit practic în Gruia. „Bine ai revenit, Billel Omrani! CFRişti, vă anunţăm că Billel Omrani va îmbrăca din nou tricoul alb-vişiniu! După o perioadă în care s-a pregătit alături de echipa noastră, Billel a convins staff-ul tehnic de calităţile sale şi a semnat un nou contract cu CFR Cluj. Billel, îţi dorim mult succes şi cât mai multe reuşite în Gruia”, a postat gruparea despre cel care a mai evoluat la CFR Cluj între 2016 și 2022.

Foto: Fotbal Club CFR 1907 Cluj

Nu în ultimul rând, a fost anunțat transferul lui Sergiu Buş, cel care în ultimii doi ani competiționali a evoluat pentru FC Hermannstadt, iar în stagiunea precedentă a marcat de 10 ori pentru formaţia sibiană.