Surpriza din fotbal! Fiul Cristinei Pîrv joacă acum în Brazilia

Fiul Cristinei Pîrv și al legendarului Giba, Patrick Pîrv de Godoy, și-a ales propria cale în sport. Deși vine dintr-o familie care a scris istorie în volei, tânărul de 17 ani nu a mers pe urmele părinților săi, ci a ales fotbalul.

Patrick a semnat recent cu academia lui Athletico Paranaense, unul dintre cele mai apreciate cluburi braziliene când vine vorba de formarea tinerelor talente.

Patrick face performanță în fotbal

Născut pe 2 septembrie 2008, la Curitiba, Patrick are dublă cetățenie, română și braziliană. Joacă ca fundaș centralși se remarcă deja prin statura sa impunătoare: 1,90 m.

A început fotbalul în Italia, la academia lui Modena, însă în 2025 s-a întors în Brazilia pentru a face pasul următor în carieră. Transferul la Athletico Paranaense U20 a fost anunțat oficial în toamnă, iar Patrick s-a integrat rapid în lotul de tineret, pregătindu-se pentru debutul în competițiile naționale.

La scurt timp după semnare, tânărul a postat o fotografie cu tricoul noului club, însoțită de mesajul.

„Dumnezeu să binecuvânteze acest nou pas”, este mesajul tânărului.

Mama lui, Cristina Pîrv, a reacționat emoționată.

„Dumnezeu să te binecuvânteze în această alegere, te iubesc infinit”, este mesajul Cristinei Pîrv.

Patrick, moștenitorul unei familii de legendă în volei

Cristina Pîrv este una dintre cele mai mari valori ale voleiului românesc, cu participări la Campionatele Mondiale și Europene, 18 trofee câștigate cu echipele de club și 19 premii individuale, fiind de două ori aleasă cea mai bună jucătoare a Campionatului European.

Tatăl lui, Giba, este considerat de mulți drept cel mai mare voleibalist din istorie, campion olimpic și triplu campion mondial cu Brazilia, membru al Hall of Fame. În palmaresul său se regăsesc: