Aventurile tinereții. Căsătorit, fotbalistul avea o „agendă” de domnișoare, iar soția știa. „Ieșeam în oraș și începeam să sun. Soția mi-a îngăduit multe”

Înainte să își schimbe viața și să se apropie de credință, Marian Aliuță (47 de ani) era cunoscut ca fiind foarte curtat de femeile din oraș.

Fostul mijlocaș de la Rapid și Steaua a povestit cum își alegea partenerele și cum arăta viața lui din acea perioadă.

Aliuță avea un adevărat „plan de joc” și în afara terenului. Nu pleca niciodată singur din cluburile în care ieșea, iar faptul că era căsătorit nu îl împiedica să își caute aventuri.

„Aveam o agendă, alfabetic. Stânga, a treia, sun!”

Astăzi, fostul fotbalist spune cu mândrie că a renunțat la vechile obiceiuri și și-a găsit liniștea în credință, însă recunoaște că, înainte de această schimbare, era unul dintre jucătorii foarte apreciați de femei.

„După meci, mă duceam acasă, mă schimbam. Ieșeam în oraș și începeam să sun, că aveam o agendă așa...un caiet. Era aranajat alfabetic. Unde deschideam, ziceam: „Stânga, a treia, sun”. Dacă nu răspundea, înseamna că avea altceva.

Treceam „Militari”, ca să știu de unde o abordasem sau unde stătea!”, a recunoscut Marian Aliuță, conform iamsport.ro.

„Fata suna, iar soția se uita pe display!”

Marian Aliuță a fost sprijinit mereu de soția lui, care a ales să treacă peste multe dintre greșelile sale, inclusiv momentele în care l-a prins discutând cu alte femei. Mariana l-a iertat de fiecare dată, gândindu-se și la binele celor trei copii pe care îi au împreună.

„Cea mai tare fază a fost în telefon... Luasem numărul unei fete, ajunsesem acasă și după 10–15 minute sună. Eram cu soția, care se uita pe display: ”Cine e?”.

Era trecut numele. Nu mai știu exact, dau un exemplu: ”Diana”. Și mă întreabă soția cine e. Eu o întreb: ”Cine e? Zi-mi tu!”. Ea: ”Nu știu, zi-mi tu!”. Și atunci îi zic: ”Acum 10 minute i-am luat numărul... stai că o șterg”. Și am șters-o. Am o soție foarte bună. Mi-a îngăduit foarte multe!”, a încheiat Marian Aliuță.