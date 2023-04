Marian Aliuță, gata cu înșelatul nevestei și escapadele nocturne! S-a botezat din nou la 45 de ani

Marian Aliuță (45 de ani), fostul mijlocaș al Stelei, care a mai evoluat pentru Farul, Sheriff Tiraspol sau Rapid, a aderat la alt cult religios.

Fostul fotbalist a recunoscut că și-a înșelat partenera de viață de mai multe ori, însă acum spune că nu va mai călca strâmb. „Vreau să mă botez în apa Iordanului. Nu am fost ușă de biserică, am fost și eu prins, văzut prin ziare. Niciodată nu s-a pus problema să divorțez. Nu am vorbit, am încercat să fiu cuminte prin curte, prin casă, dar avem o relație foarte frumoasă. Ne iubim.

Soția s-a supărat când m-a văzut prin ziare, dar am o femeie inteligentă și e foarte ușor să termin cu cineva și să iei pe altul. Eu cred că orice bărbat face aceași lucru. Nu cred că există bărbat să nu greșească”, a declarat Marian Aliuță, potrivit România TV.

Speră să scape din ghearele păcatului

Duminică, Marian Aliuță și partenera sa de viață au fost botezați, în prezența pastorului Toni Berbece, care slujește în cadrul Bisericii Profides.

„Vreau să vă spun ca azi (n.r.-duminică) a fost o zi de mare bucurie pentru noi, pentru Cer și pentru familia Aliuță. Marian îmi povestea că o rudă i-a spus: «Degeaba încerci tu să te pocăiești, că ești prea păcătos ca să te mai ierte Dumnezeu!».

Îmi povestea că a avut vicii multe, soția afla despre «escapadele» lui din ziare si simțea că nu are scăpare din aceste gheare ale păcatului. Până să afle Cuvântul lui Dumnezeu a crezut că e imposibil să scapi de păcate și chiar că a scăpa de ele înseamnă «nefericire», deși păcatele îi aduceau nefericire lui și familiei.

Însă azi a mărturisit un cuget curățit de orice păcat înaintea martorilor văzuți și nevăzuți în apa botezului, așa cum Biblia ne cere să o facem. Azi, Marian și Mari Aliuță au făcut ce și Hristos a făcut, anume Botezul în Apa ca mărturie a purității.

Am plâns de bucurie și am predicat cu mari emoții, știind că botezul lor înseamnă cea mai mare minune din viața lor și cea mai mare bucurie pentru Cer.

Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit”, a scris Toni Berbece, pe contul personal de Facebook.