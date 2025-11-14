Incidentul care a ținut toți ochii pe Gabi Tamaș. Orbit de gelozie, câștigătorul Asia Express 2025 și-ar fi bătut soția, după o seară de club

Episodul tensionat din 2010 dintre Gabi Tamaș și partenera sa, Ioana, rămâne unul dintre cele mai discutate momente din viața fotbalistului.

Totul s-a întâmplat într-un club cunoscut din București, la o petrecere care începuse cu voie bună, muzică și dans, dar care s-a transformat brusc într-o scenă neașteptată. Cei prezenți au rămas surprinși de schimbarea radicală a atmosferei.

În acea perioadă, Gabi Tamaș și Ioana erau un cuplu popular în lumea mondenă, cunoscut pentru relația intensă, dar complicată. Potrivit martorilor, după câteva ore de distracție, tensiunea a izbucnit. Fotbalistul ar fi fost afectat de zvonurile legate de loialitatea partenerei sale, speculații care circulau încă înainte de petrecere și care, se pare, au alimentat conflictul, potrivit cancan.ro.

Ioana l-ar fi înșelat pe Gabi Tamaș

Reacția lui Tamaș a fost violentă asupra femeii, surprinzând pe toată lumea prin schimbarea bruscă de comportament. Petrecerea, care părea să fie o seară obișnuită de relaxare, s-a transformat rapid într-un episod tensionat și neașteptat.

După incident, fotbalistul ar fi părăsit clubul în grabă, vizibil tulburat, și a ales să nu se întoarcă acasă la Ioana. În schimb, s-a cazat la un hotel, unde a petrecut câteva ore înainte de a pleca spre Anglia.

Zvonurile despre reputația Ioanei, provenite din cercuri apropiate lumii sportive, au contribuit la suspiciunile lui Tamaș. Totuși, tensiunile nu au durat. La scurt timp, cei doi s-au împăcat și, în prezent, formează o familie.

A câștigat Asia Express 2025, alături de Dan Alexa

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au reuşit să câştige Asia Express 2025 – Drumul Eroilor. Cei doi foști internaționali și-au adjudecat marele premiu de 35.000 de euro.

Cuplul a câștigat și patru amulete, astfel și-au adăugat încă 4.000 de euro la marele premiu. Suma totală a fost 39.000 de euro: 19.500 de euro pentru Dan Alexa și 19.500 de euro pentru Gabi Tamaș.

„Nu credeam niciodată că ajungem aici. Sunt momente unice, suntem fericiţi!”, au reacţionat cei doi.

„Asia Express e despre viață, despre cum să supraviețuiești. Te scoate din zona de confort. Putem fi mândri de noi pentru că am reușit şi în altceva decât fotbal!”, a spus Dan Alexa, potrivit Antena 1.