search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Incidentul care a ținut toți ochii pe Gabi Tamaș. Orbit de gelozie, câștigătorul Asia Express 2025 și-ar fi bătut soția, după o seară de club

0
0
Publicat:

Episodul tensionat din 2010 dintre Gabi Tamaș și partenera sa, Ioana, rămâne unul dintre cele mai discutate momente din viața fotbalistului.

Gabi Tamaș și-a acuzat soția de infidelitate Foto/Instagram
Gabi Tamaș și-a acuzat soția de infidelitate Foto/Instagram

Totul s-a întâmplat într-un club cunoscut din București, la o petrecere care începuse cu voie bună, muzică și dans, dar care s-a transformat brusc într-o scenă neașteptată. Cei prezenți au rămas surprinși de schimbarea radicală a atmosferei.

În acea perioadă, Gabi Tamaș și Ioana erau un cuplu popular în lumea mondenă, cunoscut pentru relația intensă, dar complicată. Potrivit martorilor, după câteva ore de distracție, tensiunea a izbucnit. Fotbalistul ar fi fost afectat de zvonurile legate de loialitatea partenerei sale, speculații care circulau încă înainte de petrecere și care, se pare, au alimentat conflictul, potrivit cancan.ro.

Ioana l-ar fi înșelat pe Gabi Tamaș

Reacția lui Tamaș a fost violentă asupra femeii, surprinzând pe toată lumea prin schimbarea bruscă de comportament. Petrecerea, care părea să fie o seară obișnuită de relaxare, s-a transformat rapid într-un episod tensionat și neașteptat.

După incident, fotbalistul ar fi părăsit clubul în grabă, vizibil tulburat, și a ales să nu se întoarcă acasă la Ioana. În schimb, s-a cazat la un hotel, unde a petrecut câteva ore înainte de a pleca spre Anglia.

Zvonurile despre reputația Ioanei, provenite din cercuri apropiate lumii sportive, au contribuit la suspiciunile lui Tamaș. Totuși, tensiunile nu au durat. La scurt timp, cei doi s-au împăcat și, în prezent, formează o familie.

A câștigat Asia Express 2025, alături de Dan Alexa

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au reuşit să câştige Asia Express 2025 – Drumul Eroilor. Cei doi foști internaționali și-au adjudecat marele premiu de 35.000 de euro.

Cuplul a câștigat și patru amulete, astfel și-au adăugat încă 4.000 de euro la marele premiu. Suma totală a fost 39.000 de euro: 19.500 de euro pentru Dan Alexa și 19.500 de euro pentru Gabi Tamaș.

„Nu credeam niciodată că ajungem aici. Sunt momente unice, suntem fericiţi!”, au reacţionat cei doi.

„Asia Express e despre viață, despre cum să supraviețuiești. Te scoate din zona de confort. Putem fi mândri de noi pentru că am reușit şi în altceva decât fotbal!”, a spus Dan Alexa,  potrivit Antena 1.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
digi24.ro
image
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
stirileprotv.ro
image
Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade
gandul.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru femei. „Astăzi soțul meu este acasă gătind și făcând curățenie”
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova a ratat un antrenor de top din fotbalul mondial după plecarea lui Rădoi. De ce a fost preferat, de fapt, portughezul Coelho
fanatik.ro
image
„Au omorât-o!”. Tatăl fetiței de doi ani care a murit în cabinetul stomatologic din București rupe tăcerea
libertatea.ro
image
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea mare. Au omorât-o, asta e părerea mea”
digi24.ro
image
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
gsp.ro
image
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum s-a întâmplat tragedia din București, unde o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. „M-au anunțat după o oră, le-a fost frică”
antena3.ro
image
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
observatornews.ro
image
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
De ce centrala merge, dar apa nu se încălzește. Cele mai frecvente cauze și soluții rapide
playtech.ro
image
Câţi fani români fac deplasarea în Bosnia! Măsuri draconice: controlaţi la sânge, monitorizaţi de la intrarea în ţară şi escortaţi la stadion de forţele de ordine
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Ilie n-a stat pe gânduri! Cum l-a numit pe Mircea Lucescu, după ce Marian Iancu a criticat dur selecția de la națională
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul fetiței de 2 ani, care a murit după anestezie în clinica stomatologică! Ce s-a aflat ABIA ACUM despre medicul anestezist
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este fetița de 2 ani, moartă în cabinetul stomatologic din Sectorul 3! Ce s-a aflat acum despre familia ei
wowbiz.ro
image
Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea lui Horia Moculescu. Reacția CIUDATĂ a fostei soții a marelui compozitor: Fiica defunctului deține dreptul exclusiv!
romaniatv.net
image
Se confirmă: mai multe orașe și comune vor dispărea!
mediaflux.ro
image
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Cum a rămas o tânără fără bani și fără diplomă după ce și-a dat demisia de la un salon. Mare grijă să nu pățiți la fel
actualitate.net
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
click.ro
Regina Camilla și Regele Charles foto profimedia jpg
Regina Camilla, în maiou și colanți la 78 de ani? „Imaginea” neașteptată cu soția Regelui Charles, care practică un sport neașteptat
okmagazine.ro
Jack Osbourne, Kelly Osbourne, Sharon Osbourne la înmormântarea lui Ozzy Osbourne foto Profimedia jpg
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”

OK! Magazine

image
Aniversarea regelui, distrusă de fratele care a adus prostituate la palat. Charles n-are liniște nici azi, când împlinește 77 de ani!

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor