Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi obscene. „Am înjurat că am vrut eu. Știu că suntem live”

Gabi Tamaș a devenit subiect de discuție vineri seară, pe 21 noiembrie 2025, după apariția sa în direct la „Xtra Night Show”.

Fostul fundaș nu a mai ținut cont de regulile formatului TV și a scăpat mai multe expresii vulgare, surprinzând atât publicul, cât și echipa din platou.

„Îmi place că la emisiune nu putem să înjurăm. Și de asta am înjurat, că am vrut eu să dați bip. Dar nu dați bip, că e live!”, a spus Gabi Tamaș, nepăsător, dar amuzat.

Tensiunea a crescut în momentul în care prezentatorii l-au întrebat dacă Ioana, soția lui, este persoana cea mai importantă din viața sa. Întrebarea l-a iritat vizibil, iar Tamaș a recunoscut faptul că el nu funcționează după un „top” și a continuat să folosească un limbaj vulgar, fapt care i-a luat prin surprindere pe cei din studio.

Aceștia l-au rugat imediat să-și tempereze discursul, însă fostul jucător a reacționat cu ironie și a continuat să comenteze.

Ce a spus Tamaș despre relația cu Ioana

În timpul discuției, acesta a vorbit și despre viața de familie. A povestit despre momentele tensionate din căsnicia sa, precizând că el și Ioana sunt împreună de 21 de ani și că au 13 ani de mariaj. Cei doi sunt părinții unei fetițe de 12 ani, Selena.

„Eu mă văd în cariera familiei. Nu putem spune că am avut momente grele sau ușoare. Momentele unei căsnicii sunt și grele, și ușoare, și bune, și rele, și certuri, și «necerturi», dar astea sunt într-o căsnicie. Nu putem zice că o căsnicie este wow, este extraordinară (…)

Certurile sunt comune și vor veni. Noi ne-am înțeles foarte bine, ne înțelegem, ne certăm. De la toate, de la bani, de la «nebani» (…) Ea strânge tot, chiar mi-aș dori să îi văd conturile ei, ea le vede pe ale mele!”, a mai declarat fostul fotbalist, conform Antena Stars.

Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigători ai trofeului Asia Express și ai premiului de 35.000 de euro, au revenit în lumina reflectoarelor după ediția de vineri seara, care a atras din nou atenția fanilor datorită poveștilor din concurs, dar și derapajului fostului fotbalist.