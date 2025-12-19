search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
Drumul de mare viteză Bucureşti - Giurgiu ia „startul” în ianuarie. CNIR a dat ordinul pentru realizarea studiului de fezabilitate

Publicat:

Realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteză București-Giurgiu va începe din 19 ianuarie 2026, conform ordinului pe care Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) l-a emis vineri, 19 decembrie.

Proiectarea preliminară pentru acest obiectiv are o durată de 16 luni, studiul de fezabilitate urmând să stabilească traseul final, profilul investiției (Autostradă/Drum Expres), numărul și amplasarea nodurilor rutiere, precum și structura, se arată într-un comunicat transmis de CNIR, care a anunțat pe Facebook „startul pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu”.

Contractul pentru Studiul de Fezabilitate al primului drum rapid care se proiectează la frontiera cu Bulgaria a fost semnat în urmă cu o săptămână cu o asociere de firme de inginerie din România și Turcia și are o valoare de 34 milioane lei, finanțare asigurată prin Programul Transport și din fonduri de la Bugetul de Stat.

„Studiul va sta la baza unei documentații solide, care va permite etapa viitoare de proiectare și execuție. Proiectul primului drum de mare viteză care facilitează legătura cu Bulgaria, devine unul strategic și va contribui la un transport rutier modern și conectivitatea între cele două țări”, se mai arată în comunicatul CNIR.

Autostradă sau drum expres?

Contractul pentru studiul studiul de fezabilitate - semnat cu Asocierea de firme Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (liderul Asocierii)- Emay Uluslararasi Muhendislik ve Mușavirlik Anonim Șirketi  - are o durată totală de 18 luni, din care 16 luni pentru realizarea Studiului, respectiv două luni pentru asistență tehnică necesară pregătirii contractului pentru proiectare și execuție, se arată pe site-ul CNIR,

,,Studiul de Fezabilitate va stabili variantele de traseu, profilul drumului de mare viteză (autostradă sau drum expres), structura și conexiunile cu alte obiective de investiții, precum viitorul Pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse. Apreciem interesul deosebit pentru această investiție, iar toate propunerile și solicitările primite sunt centralizate și vor fi înaintate proiectantului. Este un obiectiv în care am avut în vedere, încă de la început, realizarea unor proiecte complementare, precum amenajarea unei piste olimpice de canotaj, cât și posibilitatea implementării prin parteneriat public-privat, aspecte ce sunt de natură să crească competitivitatea proiectului pentru obținerea finanțărilor europene”, explica directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, pe 11 decembrie.

Contractul include elemente inovatoare, precum utilizarea BIM (Building Information Modeling), echiparea instalațiilor de foraj pentru studiul geotehnic cu sisteme GPS și camere, care permit urmărirea lucrărilor în timp real.

