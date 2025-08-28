Nebunie în Bănie! Sărbătoare după calificarea istorică a Universității Craiova în grupa Conference League

Universitatea Craiovaa dat frâu bucuriei în acestă seară, după ce a reușit o califcare istorică în faza principală a Conference League. După 2-1 în tur, oltenii au învins pe Istanbul Başakşehir și în retur, 3-1, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în manşa secundă a play-off-ului.

Oaspeții au reușit să deschidă scorul, după doar 7 minute, prin Davie Selke, dar Universitatea Craiova a replicat imediat. Purtată pe val de aproape 30.000 de fani dezlănțuiți, formația alb-albastră a restabilit rapid egalitatea prin Alexandru Cicâldău, minutul 8.

Oltenii au mai punctat o dată în prima repriză prin Ștefan Baiaram, în minutul 27, și au intrat în avantaj la vestiare.

Istanbul Bașakșehir, o obișnuită a grupelor competițiilor europene, a forțat egalarea imediat după pauză, dar turcilor nu le-a ieșit nimic. Ultimele 10 minute ai fost de foc, Operi fiind eliminat pentru cumul de cartonașe galbene, pentru ca imediat Nsimba să puncteze pentru 3-1 și să dea startul fiestei în Bănie.

Tragerea la sorţi a meciurilor din faza principală a competiţiei va avea loc vineri, la Monaco, la ora 14:00.

Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir 3-1 (2-1)

Au marcat: Cicâldău (9), Baiaram (27), Nsimba (81)/ Davie Selke (7).

Craiova, Stadion ''Ion Oblemenco'': 27.884 spectatori

În tur: 2-1.