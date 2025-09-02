Semnal de alarmă pentru FCSB. Doi nou-veniți de calibru în vestiarul lui Fenerbahce, înaintea duelului din Europa League

Fenerbahce, viitoarea adversară a campioanei României în Europa League, l-a demis din funcție, în decursul zilei de vineri, pe antrenorul Jose Mourinho și urmează să restabilească ordinea, atât la nivelul staffului tehnic, cât și la nivel de vestiar.

Formația, care nu a mai câștigat titlul în Super Lig din 2014, i-a legitimat, de curând, pe Karem Akturkoglu și Marco Asensio.

Akturcoglu, atacantul „minune” al Benficăi

Karem Akturkoglu a venit de la Benfica și a semnat cu turcii un contract valabil pe o perioadă de patru ani. Fotbalistul a marcat singurul gol al dublei câștigate de portughezi în playoff-ul Ligii Campionilor, miercurea trecută.

Între anii 2020 și 2024, Akturcoglu, în vârstă de doar 26 de ani, a evoluat în tricoul celor de la Galatasaray.

Asensio, mijlocașul venit de la PSG

Internaționalul de origine de turcă, care nu a mai fost inclus în planurile de viitor ale celor de la Paris Saint Germain, a semnat un angajament valabil pe următorii trei ani cu Fenerbahce. Contractul fotbalistului în vârstă de 29 de ani prevede și opțiunea unui sezon suplimentar.

Internaționalul spaniol care mai avea doar un an de contract cu PSG, a fost împrumutat în luna februarie a acestui an la Aston Villa, grupare în cadrul căreia a reușit să marcheze opt goluri, în 21 de partide.

Asensio a părăsit Real Madrid ca jucător liber de contract în vara lui 2023 și se va alătura în lotul celor de la Fenerbahce, acolo unde se află și colegului său slovac, Milan Skriniar, cu care a evoluat anterior la PSG. De asemenea, Fenerbahce l-a achiziționat și pe portarul brazilian Ederson (32 de ani), venit de la Manchester City.

Roș-albaștrii o va înfrunta pe Fenerbahce pe data de 29 ianuarie 2026, de la ora 22.00, pe Arena Națională.

FCSB debutează cu Go Ahead Eagles în Europa League

Etapa 1: Go Ahead Eagles - FCSB, 25 septembrie, ora 19:45

Etapa 2: FCSB - Young Boys, 2 octombrie, ora 19:45

Etapa 3: FCSB - Bologna, 23 octombrie, ora 19:45

Etapa 4: FC Basel - FCSB, 6 noiembrie, ora 19:45

Etapa 5: Steaua Roșie - FCSB, 27 noiembrie, ora 22:00

Etapa 6: FCSB - Feyenoord, 11 decembrie, ora 22:00

Etapa 7: Dinamo Zagreb - FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00

Etapa 8: FCSB - Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00.