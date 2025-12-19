Nicuşor Dan laudă eficiența Coaliției: a stabilizat România într-un moment de vulnerabilitate

România s-a aflat într-o poziţie vulnerabilă din punct de vedere economic, însă coaliţia aflată la guvernare a reuşit să gestioneze riscurile majore la nivel macro, a declarat vineri, la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la finalul participării la Consiliul European.

„Coaliţia asta a reuşit, dacă ne uităm macro. Dacă mă întrebaţi acum cinci - şase luni, principala noastră grijă era ca nu cumva agenţiile de rating să downgradeze România la «nerecomandat investitorilor» şi multe fonduri de investiţii să plece din România. Acest risc nu mai există în momentul acesta. Acesta este un succes al coaliţiei”, a afirmat şeful statului.

Nicuşor Dan a subliniat că un alt rezultat important al guvernării este îndeplinirea obligaţiilor României în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). „Faptul că pe OCDE, pe partea legislativă, lucrurile au ajuns la un final, ne-am îndeplinit toate obligaţiile, din nou este un succes al coaliţiei”, a adăugat el.

Preşedintele a apreciat totodată că perioada de şase luni este prea scurtă pentru o evaluare completă a activităţii coaliţiei şi a făcut apel la o mai bună comunicare între autorităţi şi cetăţeni. „Nu vorbim numai de coaliţie, vorbim şi de persoana mea şi, în general, de orice autoritate publică: relaţia cu cetăţenii e important să fie îmbunătăţită. Trebuie să le expunem mai mult decât să ne aruncăm acuze unii altora”, a spus Nicuşor Dan.

În acest context, el a insistat asupra importanţei direcţiei occidentale a României. „Este important mai mult să explicăm ce facem, care sunt mizele, de ce direcţia occidentală este bună, de ce Europa, cu toate problemele ei de decizie, structurale, este alternativa viabilă pentru România”, a afirmat preşedintele.

Nicuşor Dan a mai susţinut că decizia celor patru partide de a intra la guvernare a fost una benefică pentru ţară. „România a fost într-o poziţie vulnerabilă şi faptul că aceste patru partide au ales să facă parte din guvernare e un lucru bun. (...) Să-i încurajăm, că nu avem alternativă”, a declarat acesta.

În final, preşedintele a precizat că îşi doreşte ca societatea românească să devină mai conştientă atât de oportunităţile, cât şi de vulnerabilităţile României.