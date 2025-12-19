search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Administraţia Trump va publica sute de mii de documente din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein: „Fiecare victimă este complet protejată”

Publicat:

Administraţia Trump se pregăteşte să dezvăluie vineri „câteva sute de mii de documente” despre infractorul sexual Jeffrey Epstein, urmând ca alte documente să fie publicate în săptămânile următoare, a anunțat un înalt oficial al Departamentului de Justiţie, potrivit AFP.

Jeffrey Epstein și Donald Trump. FOTO X @RpsAgainstTrump
Jeffrey Epstein și Donald Trump. FOTO X @RpsAgainstTrump

Data de 19 decembrie este termenul limită prevăzut de lege pentru publicarea, de către administraţia Trump, a întregului set de documente aflate în posesia sa în acest caz care tulbură Statele Unite de mai mulţi ani, potrivit Agerpres, care citează agenția internațională de presă

„Mă aştept ca astăzi să publicăm câteva sute de mii de documente", a declarat, la Fox News. numărul doi din Departamentul de Justiţie, Todd Blanche, precizând că aceste documente vor fi „în forme foarte diverse".

Blanche a lăsat să se înţeleagă că nu ar fi vorba despre întreaga documentaţie, „mai multe sute de mii” de alte documente urmând să fie făcute publice „în cursul săptămânilor următoare".

„Fiecare victimă este pe deplin protejată"

Oficialul Departamentul de Justiţie a justificat acest termen prin necesitatea ca guvernul să se asigure că „fiecare victimă este pe deplin protejată".

Observatorii se aşteaptă ca documentele să fie parţial cenzurate, Departamentul de Justiţie având întreaga libertate de a nu publica nume sau informaţii sensibile.

„Examinăm fiecare document pe care urmează să îl facem public, asigurându-ne că fiecare victimă - numele ei, identitatea ei, povestea ei - este complet protejată (...) Până în prezent nu este prevăzută nicio nouă inculpare, dar ancheta continuă", a afirmat, de asemenea, acest fost avocat personal al lui Donald Trump.

Moartea lui Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în celula sa din New York pe 10 august 2019, înaintea procesului său pentru infracţiuni sexuale, a alimentat nenumărate teorii ale conspiraţiei conform cărora ar fi fost asasinat pentru a acoperi un scandal implicând personalităţi de prim rang.

Donald Trump promisese în timpul campaniei electorale din 2024 dezvăluiri şocante despre „dosarul Epstein", dar, de mai multe luni, preşedintele republican îi îndeamnă pe susţinătorii săi să treacă peste acest subiect, calificând cazul drept o „farsă" amplificată de opoziţia democrată.

După ce, mult timp, a refuzat să facă acest lucru, preşedintele Trump a trebuit totuşi să se decidă în noiembrie să promulge legea care obligă executivul său să facă publice documentele din acest caz.

Amintim că, membrii democraţi ai Congresului SUA au publicat joi, 18 decembrie, noi imagini legate de Jeffrey Epstein.

Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
