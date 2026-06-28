Columbia, Portugalia și Congo merg împreună în „16”-imile de finală

Reprezentativele Columbiei şi Portugaliei au remizat (0-0) în ultima etapă a grupei K de la Cupa Mondială. Cele două formații merg în faza eliminatorie, alături de Congo, care a dispus (3-1) de Uzbekistan.

Columbia a câştigat grupa, cu 7 puncte. În afara remizei cu lusitanii, formația sud-americană a câștigat cu RD Comgo (1-0) şi Uzbekistan (3-1).

Portugalia a încheiat grupa pe locul 2, cu 5 puncte, mai având o remiză cu RD Congo (1-1) şi o victorie cu Uzbekistan (5-0).

Și echipa RD Congo s-a calificat în „16”-imile de finală după ce a învins Uzbekistan (3-1). Pentru africani au marcat Wissa (min. 68, penalty), (min. 90+1) şi Mayele (min. 78), în timp ce pentru Uzbekistan a înscris Shomurodov (min. 10).

RD Congo a încheiat grupa K pe locul 3, cu 4 puncte. În partidele precedente, formația africană a pierdut cu Columbia (0-1) şi a remizat cu Portugalia (1-1).

Uzbekistan nu a acumulat niciun punct.

Grupa K

Portugalia – RD Congo 1-1

Uzbekistan – Columbia 1-3

Portugalia – Uzbekistan 5-0

Columbia – RD Congo 1-0

Columbia – Portugalia 0-0

RD Congo – Uzbekistan 3-1

Clasament

1. Columbia – 7p (+3)

2. Portugalia – 5p (+5)

3. RD Congo – 4p (+1)

4. Uzbekistan – 0p (-8)