Starul Norvegiei, amenințat cu moartea după eliminarea de la Mondial. Soția înspăimântată a făcut totul public: „Spune-i să părăsească țara!”

Norvegia și-a încheiat parcursul la Cupa Mondială după înfrângerea suferită în fața Angliei, scor 1-2, după prelungiri, în sferturile de finală. La scurt timp după eliminare, unul dintre jucătorii naționalei a devenit ținta criticilor venite din partea propriilor suporteri.

Alexander Sorloth a fost aspru contestat pentru o fază petrecută înainte de pauză. La scorul de 1-0 pentru Norvegia, atacantul a ales să finalizeze singur o acțiune, deși Erling Haaland se afla într-o poziție mult mai favorabilă pentru a înscrie. Decizia sa a stârnit nemulțumirea fanilor, care au considerat că acea alegere a influențat desfășurarea partidei.

„Aș prefera să nu le acord atenție, dar nu am de ales!”

Reacțiile din mediul online au depășit însă limita criticilor. Sorloth a fost vizat de numeroase mesaje ofensatoare, iar unele dintre acestea au conținut chiar amenințări cu moartea. Situația a fost făcută publică de partenera sa, Lena Selnes, care a distribuit pe rețelele sociale mai multe dintre mesajele primite.

„Cupa Mondială și fotbalul aduc multă bucurie, dar și multă ură. Aș prefera să nu le acord atenție, dar în fața unor comentarii ca acestea, nu am de ales!”, a scris Lena, pe Instagram.

Câteva dintre mesajele transmise de fanii furioși