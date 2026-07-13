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Misterul jambierelor tăiate. Explicația celui mai nou „trend” de la Cupa Mondială 2026

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Campionatul Mondial 2026
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Pe lângă duelurile spectaculoase și numele mari prezente la Cupa Mondială din 2026, un detaliu din echipamentul fotbaliștilor a început să atragă tot mai multe priviri. Este vorba despre modul neobișnuit în care mulți jucători aleg să își poarte șosetele în timpul meciurilor.

Selecționata Norvegiei Foto/Sportpictures
Selecționata Norvegiei Foto/Sportpictures

Unii fotbaliști preferă să își ruleze șosetele până aproape de gleznă, alții le taie sau le folosesc doar peste o altă pereche, special concepută pentru un plus de aderență în ghete. Potrivit specialiștilor, aceste modificări nu sunt făcute doar din motive estetice, ci și pentru a spori confortul și stabilitatea în timpul jocului.

O analiză realizată de Reuters evidențiază faptul că la actuala ediție a Cupei Mondiale nu mai există un mod standard de a purta șosetele de joc. În timp ce unii jucători respectă stilul clasic, cu șosetele trase până sub genunchi, alții aleg variante personalizate, adaptate propriilor nevoilor din teren.

Personalizarea echipamentului merge și mai departe

Pe lângă șosetele purtate într-un mod neobișnuit, mulți fotbaliști au început să le modifice chiar înainte de a intra pe teren. Tot mai des pot fi observate găuri decupate în zona gambelor, o soluție adoptată de jucători precum Jude Bellingham, Leroy Sane sau Mehdi Taremi.

Jude Belingham, Anglia Foto/Reuters
Jude Belingham, Anglia Foto/Reuters

Cei care folosesc această metodă spun că astfel reduc presiunea exercitată asupra mușchilor și se simt mai confortabil pe durata meciului. Există și păreri potrivit cărora aceste decupaje ar putea favoriza circulația sângelui, însă specialiștii citați de Reuters susțin că efectele nu sunt demonstrate în mod clar.

Regulamentul lasă loc pentru alegerile jucătorilor

O altă schimbare vizibilă la actuala ediție a Cupei Mondiale privește apărătorile pentru tibie. Tot mai mulți jucători aleg modele foarte mici, care se observă sub șosete. Regulamentul FIFA obligă fotbaliștii să poarte apărători în timpul meciurilor, însă nu precizează dimensiunea minimă a acestora.

Deși echipamentul oficial trebuie să respecte designul și culorile stabilite de fiecare federație, regulamentul FIFA oferă fotbaliștilor suficientă libertate pentru a-și adapta modul în care poartă șosetele. Astfel au apărut tot mai multe variante pe teren, de la șosete rulate sau decupate până la combinații cu modele speciale purtate dedesubt. 

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