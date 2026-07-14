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LIVE TEXT Mari rivale, Franța și Spania își dispută calificarea în finala Cupei Mondiale de fotbal

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Campionatul Mondial 2026
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Două mari puteri ale fotbalului mondial, Franța și Spania se vor lupta pentru pătrunderea în finala CM 2026. „Cocoșii” au cucerit titlul suprem în 1998 și 2018, iar ibericii au triumfat în 2010. Meciul se dispută în această seară, de la ora 22.00.

Jules Kounde și Mikel Merino își dispută balonul la Euro 2024 (Foto: EPAImages)
Jules Kounde și Mikel Merino își dispută balonul la Euro 2024 (Foto: EPAImages)

START MECI. Arbitrul a fluierat debutul partidei. 

Spania a pierdut doar două din ultimele zece meciuri împotriva Franței în toate competițiile (șapte victorii, o remiză), câștigând cele mai recente două: în semifinala Euro 2024 (2-1) și în Liga Națiunilor din iunie 2025 (5-4).

Echipa de fotbal a Franței este considerată principala favorită la câștigarea ediției în curs a Cupei Mondiale de fotbal. Previziunea aceasta a fost făcută de firma britanică de analiză sportivă Opta, citată de „L'Equipe”. Pe lângă nivelul lor de joc uimitor, „Cocoșii” au de partea lor inclusiv statisticile, care îi plasează înaintea celorlalte trei semifinaliste: Spania, Argentina și Anglia. Opta le acordă francezilor o șansă de 34,05% să devină campioni mondiali în 19 iulie, când este programată finala CM 2026. Înaintea competiției, Opta acordase Franței a doua șansă la câștigarea trofeului, după Spania, campioana europeană en titre, dar înaintea Angliei și Argetinei. Acum, francezii sunt cu mult în fața rivalilor lor conform probabilităților, având un avans de peste 10 puncte procentuale față de celelalte rivale. Astfel, Spania are o cotă de 23,45% să ridice trofeul, comparativ cu 21,94% pentru Anglia, în timp ce Argentina, deținătoarea titlului mondial, are cele mai mici șanse de a câștiga finala, de 20,55%. Agenția Opta acordă totodată 57,7% șanse Franței de a se califica în finală în fața Spaniei, meci care este programat marți, 14 iulie, la ora 22.00, la Dallas. Cealaltă semifinală este considerată a fi mult mai echilibrată, Opta văzând Anglia drept favorită în fața Argentinei, cu o cotă de 50,94%, miercuri, 15 iulie 2026, la Atlanta.P

Francezii au ajuns în finală la ultimele două ediții ale CM de fotbal (Foto: EPAImages)
Francezii au ajuns în finală la ultimele două ediții ale CM de fotbal (Foto: EPAImages)

Primele patru clasate în ierarhia mondială sunt în semifinale

În semifinale au ajuns primele patru clasate în ierarhia mondială. Ceea ce nu s-a întâmplat prea des. Potrivit Opta, este pentru a treia oară în istoria Cupei Mondiale când toate cele patru semifinaliste au câștigat anterior turneul. Așa a mai fost în 1970, cu un cvartet format din Brazilia, Italia, RF Germania și Uruguay, și în 1990, cu Germania, Argentina, Italia și Anglia. Calificarea Franței, Spaniei, Angliei și Argentinei în „careul de ași” al ediției în curs elimină, așadar, posibilitatea de a avea o campioană mondială în premieră. Și nu puțini erau cei care sugerau că Maroc, Norvegia, Mexic și chiar SUA ar putea câștiga primul titlu suprem în acest an.

Franța are al doilea cel mai bun atac (16 goluri, dintre care 8 le-a reușit Mbappé) după Argentina, a primit doar două goluri până acum, de la Senegal și Norvegia. Spania dispune de cea mai bună defensivă de la Cupa Mondială (un gol primit) și cu al nouălea cel mai bun atac (11 goluri).

Ibericii au câștigat ultimele dispute cu Franța la Euro 2024 și în Liga Națiunilor (Foto: EPAImages)
Ibericii au câștigat ultimele dispute cu Franța la Euro 2024 și în Liga Națiunilor (Foto: EPAImages)

Portarul Spaniei a dus recordul de invincibilitate la Campionatul Mondial de fotbal la 650 de minute fără gol primit. Acesta a fost învins la această ediție în minutul 41 al meciului câștigat cu Belgia (2-1). Unai Simon a stabilit un nou record la acest turneu final la meciul cu Austria (3-0), când a bifat 519 minute fără gol încasat la Cupa Mondială. Ibericul l-a depășit atunci pe italianul Walter Zenga (518), care deținea această performanță de mai bine de trei decenii. De asemenea, el a depășit și alte nume mari ale fotbalului precum spaniolul Iker Casillas (476 minute) și englezul Peter Shilton (500). Simon „a recidivat” și în optimile de finală, când a contribuit substanțial la victoria (1-0) pe care Spania a obținut-o în fața Portugaliei, ajungând la 609 minute. Acesta a avut câteva intervenții salvatoare, inclusiv la șuturile lui Ronaldo din minutele 12 și 37.

Recordul s-a oprit în minutul 41 al confruntării cu Belgia din sferturile de finală. Atunci Unai Simon a fost învins de Charles De Ketelaere, care, aflat la limita ofsaidului, a reluat în poartă mingea centrată de Castagne. Unai Simon nu mai primise gol la turneele finale ale CM de fotbal de la meciul pierdut (1-2) în fața Japoniei, la ediția din 2022, care s-a desfășurat în Qatar. La acea partidă, în minutul 51, a primit gol de la Ao Tanaka. Pe de altă parte, acesta nu a mai încasat gol în meciurile internaționale de la egalul 2-2 cu Turcia din preliminariile Cupei Mondiale, în noiembrie 2025. Născut în 11 iunie 1997, la Vitoria, portarul lui Athletic Bilbao a adunat 63 de selecții pentru prima reprezentativă a Spaniei, fiind câștigător al titlului european în 2024, al Ligii Națiunilor 2023 și al unei medalii de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Pe de altă parte, Spania a depășit Italia (CM 1990) și Elveția (CM 2006 și 2010) în ceea ce privește cele mai multe meciuri consecutive la Cupa Mondială fără gol primit. Seria ibericilor (6 partide) a început cu meciul încheiat la egalitate, 0-0, în „optimile” ediției 2022, când Marocul s-a calificat mai departe după loviturile la departajare. Au urmat acel 0-0 cu Insulele Capului Verde, dar și victoriile cu 4-0 cu Arabia Saudită, 1-0 cu Uruguay, 3-0 cu Austria și 1-0 cu Portugalia. „Acest record este meritul tuturor jucătorilor”, a spus antrenorul Spaniei, Luis de la Fuente. „Solidaritatea, generozitatea, efortul și sacrificiul lor. Fiecare a alergat pentru celălalt”.

Echipele de start

Franța (1-4-2-3-1): 16. Maignan - 5. Kounde, 4. Upamecano, 17. Saliba, 3. Digne - 8. Tchouameni, 14. Rabiot - 7. Dembele, 11. Olise, 12. Barcola - 10. Mbappe (cpt.)

Antrenor: Didier Deschamps

Spania (1-4-2-3-1): 23. U. Simon - 12. Porro, 22. Cubarsi, 14. Laporte, 24. Cucurella - 16. Rodri (cpt.), F. 8. Ruiz - 19. Yamal, 10. Olmo, 15. Baena - 21. Oyarzabal

Antrenor: Luis de la Fuente

Selecționer al echipei de fotbal a Spaniei, Luis de la Fuente a invocat încă o dată Imperiul Roman, care îi servește drept inspirație, menționându-l pe Iulius Caesar și citând celebra sa frază „nu există realizare fără suferință”, prin care a dorit să arate că jucătorii săi sunt „pregătiți să sufere” în semifinala Cupei Mondiale care se va juca astăzi, la Dallas, împotriva Franței. Prezent la obișnuita conferință de presă de dinaintea partidei, Luis de la Fuente a spus: „Iulius Caesar, unul dintre marii cuceritori din istorie, a spus că nu există mare realizare fără suferință. Și subscriu la această sintagmă, având în vedere fascinația mea pentru lumea romană. Este una dintre expresiile care îmi plac și pe care o transmit jucătorilor mei. Dacă vrei să realizezi ceva în viață, trebuie să lași ceva în urmă și să fii dispus să suferi. Și suntem pregătiți să suferim”.

Cele două echipe s-au întâlnit de 38 de ori din 1922 încoace, ultimul meci dintre cele două echipe fiind câștigat de Spania cu 5-4, în 5 iunie 2025 (Liga Națiunilor A - semifinale).

Selecționerul Franței, Didier Deschamps consideră că ibericii sunt favoriți în semifinala de astăzi. În cadrul unei conferințe de presă, fostul internațional francez a spus că n-a făcut această afirmație „pentru a pune presiune pe Luis (de la Fuente, selecționerul Spaniei) și echipa sa. Oamenii au așteptări mari de la Spania. Știu să atace, să se apere bine și să nu primească goluri. Ar putea fi un meci spectaculos între două echipei cu calități ofensive”.

Ivan Barton (El Salvador) va arbitra partida de pe stadionul din Dallas. Acesta va fi asistat de David Moran (El Salvador) și Antonio Pupiro (Argentina). Al patrulea oficial: Glenn Nyberg (Suedia). Arbitru VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

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