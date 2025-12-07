Anunțul retragerii Soranei Cîrstea a făcut furori în sportul alb. Simona Halep, Djokovic și alți colegi de breaslă o susțin pe româncă: „Hai să ne distrăm cât mai bine!”

Sorana Cîrstea a surprins lumea tenisului anunțând că se va retrage din circuitul profesionist, urmând ca anul 2026 să fie ultimul alături de competițiile oficiale.

Decizia a fost făcută publică printr-o postare pe contul său de socializare, care a strâns rapid atenția fanilor și a colegelor din sport.

În doar câteva ore, postarea a adunat peste 4.000 de aprecieri și sute de comentarii. Printre primele reacții s-au numărat cea a Simonei Halep, care a lăsat o inimă la postare, și a lui Novak Djokovic, care a apreciat mesajul sportivei. De asemenea, alte jucătoare de top, precum Emma Răducanu, Angelique Kerber, Belinda Bencic sau Anna Kalinskaya, au interacționat cu anunțul, lăsând aprecieri și comentarii.

Reacțiile colegilor din circuit

Anna Kalinskaya a subliniat și legătura specială pe care o are cu Sorana în competițiile de dublu, amintind că anul viitor va fi ultima lor oportunitate de a juca împreună și că trebuie să profite la maximum de această perioadă: „Hai să ne distrăm cât mai bine!”, a comentat rusoaica.

Alte jucătoare de top, printre care Belinda Bencic și Angelique Kerber, i-au arătat susținerea Simonei Sorana Cîrstea, lăsând inimioare la postarea acesteia.

Inițial, Cîrstea intenționase să se retragă la finalul sezonului 2025, însă, datorită formei excelente în care se află, a decis să amâne momentul cu încă un an.

Sâmbătă, sportiva a făcut oficial anunțul

După două decenii dedicate tenisului profesionist, a decis să încheie cariera și să înceapă un nou capitol în viața personală. Astfel, sezonul 2026 va marca ultimul ei an în circuitul profesionist, în ciuda pasiunii și disciplinei care au caracterizat întreaga ei carieră.

„Sorana Cîrstea a vrut inițial să se retragă din tenis la finalul sezonului 2025, dar și-a amânat retragerea pentru 2026, ținând cont că se află într-o formă excelentă: „Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi hrănesc sufletul.

Dar ca orice lucru în viață, trebuie să ajungă la un sfârșit. Anul viitor va fi al 20-lea an în turneu ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pe teren și m-au făcut să continui. Acestea fiind spuse, am decis acum că 2026 va fi ultimul meu an în circuit!”, este o parte din mesajul transmis de sportivă, pe rețelele de socializare.