search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Mesajul lui David Popovici cu ocazia Zilei Naționale. Urare video și de la Simona Halep

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Campionul la nataţie David Popovici, 21 de ani, a transmis astăzi un mesaj de Ziua Naţională a României. La ora actuală, Popovici este cel mai valoros sportiv al României.

David Popovici, însoțit de drapel la marile concursuri
David Popovici, însoțit de drapel la marile concursuri

La mulţi ani, România! Mândru să te reprezint!", a scris Popovici, sportiv legitimat la CS Dinamo, pe reţelele sociale.

În acest an, Popovici a câştigat în Singapore aurul la 100 m liber şi la 200 m liber, reeditând performanţa sa de la ediţia din 2022. În plus, la 100 m liber a stabilit un record european şi record al competiţiei (46.51).

La story-ul de la Facebook, Simona Halep, 34 de ani, retrasă din tenis la începutul anului, a făcut urarea tradițională și a pus o inimioară. 

De asemenea, a atașat un video cu momentul în care i s-a cântat imnul la Paris, cu ocazia câștigării titlului de la Roland Garros 2018.

Un an mai apoi, „Simo” a câștigat titlul și pe iarba de la Wimbledon.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
digi24.ro
image
Incident când a ajuns Călin Georgescu la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a strigat „marș la Moscova”
stirileprotv.ro
image
Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare
gandul.ro
image
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
mediafax.ro
image
Toate detaliile despre transferurile FCSB: „Duarte plus alți 4 jucători”. Ce mutări anunță patronul: „Probabil pleacă și Alibec!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
libertatea.ro
image
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Danezii n-au niciun dubiu: România, "spulberată" chiar de Ziua Națională! Ce au scris înaintea meciului
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Lasconi, despre Moșteanu: Zicea că are 300.000 de euro în cont și că el se descurcă. Du-te, ia-ţi iahtul şi tot, pleacă
antena3.ro
image
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
observatornews.ro
image
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Marii absenți de la parada de 1 Decembrie 2025. Cine a lipsit de la Ziua Națională a României
playtech.ro
image
Transferul de națională cu care Dinamo vrea să dea lovitura: „Acoperă trei posturi”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
E oficial! Pierderi de peste 33 de milioane de euro pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Gemenele de la trupa Indiggo au fost arestate! Incredibil ce acuzații li se aduc surorilor
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Nici nu bănuiţi! Cine e femeia excentrică de la parada militară de la Arcul de Triumf. A stat lângă Nicuşor Dan
romaniatv.net
image
Trump, transmite un mesaj de Ziua Națională. Liderul american laudă România
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un tânăr a dispărut în Munții Bucegi. De ce să nu vă aventurați pe munte în acest moment
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
click.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului aviatic în care a murit Dan Petrescu. Dovezile îi contrazic pe procurori
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Prințese în colivii de aur, de la Rita Hayworth la Meghan Markle. Au renunțat la libertate și la visul american pentru o tiară regală

Click! Pentru femei

image
Horoscopul lunii decembrie 2025. Ce aduce ultima lună a anului pentru fiecare nativ din zodiac?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!