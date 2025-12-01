Mesajul lui David Popovici cu ocazia Zilei Naționale. Urare video și de la Simona Halep

Campionul la nataţie David Popovici, 21 de ani, a transmis astăzi un mesaj de Ziua Naţională a României. La ora actuală, Popovici este cel mai valoros sportiv al României.

„La mulţi ani, România! Mândru să te reprezint!", a scris Popovici, sportiv legitimat la CS Dinamo, pe reţelele sociale.

În acest an, Popovici a câştigat în Singapore aurul la 100 m liber şi la 200 m liber, reeditând performanţa sa de la ediţia din 2022. În plus, la 100 m liber a stabilit un record european şi record al competiţiei (46.51).

La story-ul de la Facebook, Simona Halep, 34 de ani, retrasă din tenis la începutul anului, a făcut urarea tradițională și a pus o inimioară.

De asemenea, a atașat un video cu momentul în care i s-a cântat imnul la Paris, cu ocazia câștigării titlului de la Roland Garros 2018.

Un an mai apoi, „Simo” a câștigat titlul și pe iarba de la Wimbledon.