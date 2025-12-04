Serena Williams, reacție tăioasă după acuzațiile Agenției pentru Integritate: „Au scăpat de sub control”

Serena Williams (44 de ani) a reapărut surprinzător în registrul de testare anti-doping al Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA), iar vestea a aprins instant zvonuri legate despre o posibilă revenire spectaculoasă în circuit.

Fosta campioană a celor 23 de titluri de Grand Slam a ieșit public și a clarificat situația pe rețelele de socializare, subliniind că includerea ei în programul ITIA nu are nicio legătură cu o eventuală revenire pe teren. Mesajul Serenei, scurt, dar tăios, nu a făcut însă decât să adâncească misterul din jurul deciziei agenției.

Mesajul transmis de Serena Williams

Retrasă din tenis de trei ani, Serena Williams le-a transmis fanilor că nu plănuiește să revină în circuitul profesionist, în ciuda speculațiilor care au explodat în ultimele zile.

Rămâne însă neclar de ce a fost reactivat dosarul ei anti-doping, iar întrebările continuă să curgă în jurul uneia dintre cele mai mari jucătoare din istorie.

„Doamne, oameni buni, NU mă întorc. Zvonurile acestea au scăpat de sub control”, a scris Serena Williams pe platforma X.

Cât de des au fost testate Serena Williams și Simona Halep

Deși Serena Williams a dominat ani la rând circuitul WTA, numărul testelor anti-doping făcute de americancă este considerabil mai mic decât cel al Simonei Halep.

În perioada 2019–2022, Simona Halep a fost una dintre cele mai intens monitorizate jucătoare din lume, cu 53 de teste efectuate atât în competiție, cât și în afara ei.

2019: 27 de teste

2020: 9 teste

2021: 17 teste

În aceeași perioadă, Serena Williams nu a trecut nici măcar de pragul celor 40 de probe de urină și sânge, deși se afla încă în activitate o bună parte a intervalului.