Lovitură pentru Radu Drăgușin. Numirea noului antrenor de la Tottenham, cea mai nefavorabilă variantă pentru român

Schimbarea de pe banca tehnică a lui Tottenham riscă să complice serios situația lui Radu Drăgușin. Numirea lui Roberto De Zerbi este privită de presa engleză drept o mutare care nu îl avantajează deloc pe fundașul român, aflat deja într-o poziție delicată la clubul londonez.

Tehnicianul italian, bun cunoscător al fotbalului românesc după ce a evoluat în echipa de aur a lui CFR Cluj, este cunoscut pentru stilul său riguros, bazat pe posesie și construcție elaborată din apărare, unde fundașii centrali au un rol esențial în inițierea jocului. Tocmai acest aspect ar reprezenta principala problemă pentru Radu Drăgușin.

Presa britanică nu lasă loc de interpretări în această privință. „De Zerbi cere fundași care să fie extrem de confortabili în posesie, capabili să construiască jocul sub presiune constantă”, notează jurnaliștii englezi, subliniind că profilul românului nu se pliază pe aceste cerințe. Mai mult, analiza este dusă și mai departe, într-un ton deloc încurajator pentru internaționalul român: „Drăgușin nu este genul de fundaș potrivit pentru sistemul lui De Zerbi, iar acest lucru îi poate limita drastic minutele”.

De Zerbi, chemat să salveze echipa de la retrogradare

În aceste condiții, schimbarea de antrenor, care în mod normal ar fi putut reprezenta o șansă pentru jucătorii aflați în umbră, devine pentru Drăgușin exact contrariul. Sursele citate susțin că fundașul român ar putea ieși din rotație, în condițiile în care noul tehnician ar prefera jucători mai tehnici și mai siguri în construcție: „Este o alegere care nu îl ajută pe Drăgușin, poate chiar cea mai proastă variantă pentru el în acest moment”, concluzionează presa engleză, sugerând că viitorul românului la Tottenham va deveni și mai greu.

Pentru Tottenham Hotspur, miza este salvarea de la retrogradare. Pentru Radu Drăgușin, însă, numirea lui De Zerbi ar putea însemna începutul unei perioade și mai dificile, având în vedere că până acum a fost soluție de avarie pentru formația londoneză