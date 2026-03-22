Nu Drăgușin e problema. Tottenham, umilită acasă, cu românul uitat pe banca de rezerve

Tottenham are cel mai slab sezon din ultimii ani în Premier League. Chiar dacă unii suporteri dau vina pe Radu Drăgușin pentru rezultatele dezastruoase ale favoriților, formația londoneză joacă și mai prost fără român.

Titular etapa trecută contra lui Liverpool (1-1), internaționalul tricolor a fost uitat pe banca de rezerve în partida cu Nottingham Forest, rivala din lupta pentru evitarea retrogradării. Însă defensiva lui Tottenham, cu Romero și Danso în centru, a fost făcută șah-mat de oaspeți, care au învins cu 3-0 și au depășit echipa românului în clasament.

La un singur punct de retrogradare

Londonezii sunt doar cu un punct deasupra liniei retrogradării și, la cum joacă în acest sezon, salvarea e puțin probabilă. Deocamdată, doar înfrângerea lui West Ham cu Aston Villa (0-2) i-a salvat temporar pe ”cormorani” de zona retrogradării.

Tottenham nu are nicio victorie în acest an în Premier League. Ultimul succes datează din decembrie 2025, când trecea de Crystal Palace cu 1-0. De atunci, londonezii au cinci remize și 6 înfrângeri, cu o perioadă neagră între 1 februarie și 5 martie, când a pierdut cinci meciuri la rând.