Antrenorul care l-a format pe Alcaraz, curtat de Simona Halep. Motivul pentru care spaniolul i-a zis „NU” româncei

În momentul în care Carlos Alcaraz era încă un adolescent plin de potențial, Juan Carlos Ferrero a făcut o alegere care avea să îi definească întreaga carieră de antrenor.

A decis să își dedice tot timpul formării acestui tânăr, ignorând oferte mult mai sigure și mai profitabile.

Antonio Cascales, fostul său mentor, a povestit într-un interviu pentru Punto de Break că Ferrero a preferat să riște și să pornească la drum alături de Alcaraz. Această decizie a venit într-o perioadă în care numele lui Ferrero era din ce în ce mai căutat.

Deși CV-ul său ca tehnician era foarte subțire, numeroși jucători de top îl voiau pe Ferrero în echipa lor. Printre aceștia s-a numărat și Simona Halep, care a încercat să îl convingă pe spaniol să devină antrenorul ei. Totuși, Ferrero a refuzat insistent, convins că adevărata sa misiune era să îl modeleze pe Alcaraz, nu să preia un sportiv deja consacrat.

Timpul i-a dat dreptate

Sub îndrumarea lui, Carlos Alcaraz a devenit o forță în tenisul masculin. La doar 22 de ani, tânărul a stabilit o serie impresionantă de recorduri. A cucerit 24 de titluri, dintre care șase de Grand Slam, și a încheiat două sezoane ca lider mondial în circuitul ATP.

Progresul clar al lui Alcaraz a transformat și cariera lui Ferrero. De la un antrenor fără experiență, acesta a devenit unul dintre cei mai apreciați specialiști din tenis. Consacrarea oficială a lui Ferrero a venit în 2022, când a primit titlul de „antrenorul anului”.

„Juan Carlos a primit oferte de la cei mai buni jucători, tenismeni de Top 10 la vremea respectivă. Thiem îl sunase, Del Potro, Goffin, Halep. Mi-a spus că nu vrea să ia pe cineva care e deja consacrat, pentru că nu voia să fie doar un punct de sprijin. Asta m-a surprins destul de mult. Dar ştiu cum este Juan Carlos și ştiu cât de mult a crezut de la început în Alcaraz.

„Juan Carlos a făcut o treabă mult mai bună decât mă așteptam!”

Şi Carlitos nu s-a schimbat, în ciuda rezultatelor. Este un tip foarte drăguț, foarte recunoscător. Asta a apreciat Juan Carlos cel mai mult la el, dincolo de talent. Când Carlitos avea 16 ani, Ferrero m-a întrebat dacă cred că va deveni numărul unu. I-am răspuns: "Va deveni numărul unu, dacă nu se accidentează sau nu își pierde mințile".

Se putea vedea că era un jucător foarte special. Juan Carlos a făcut o treabă mult mai bună decât mă așteptam!”, a dezvăluit Antonio Cascales, fost antrenor al lui Ferrero.