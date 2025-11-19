Alcaraz a dat cărțile pe față în legătură cu Sinner: „Amândoi suntem obsedați unul de celălalt”

Într-un interviu acordat pentru publiccația „Marca”, campionul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a vorbit despre rivalitatea infinită pe care o duce cu italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP).

„Cred că amândoi suntem obsedați unul de celălalt. Fiecare dintre noi muncește pentru a fi mai bun pentru următorul meci”, recunoaște Carlos.

„A pierdut două sau trei meciuri în ultimii doi ani, iar marea majoritate au fost împotriva mea. Jannik trebuie să vadă și să se gândească la ce trebuie să îmbunătățească pentru a-l învinge pe jucătorul pe care nu l-a învins de multe ori. Este logic și normal. Am pierdut în fața mai multor jucători, dar scopul meu este să mă perfecționez și să fac tot ce pot pentru a fi un jucător mult mai bun data viitoare când ne vom înfrunta”.

Carlos Alcaraz nu are în palmares Cupa Davis, pe care adversarul său a cucerit-o de două ori la rând: „Mai devreme sau mai târziu, va veni momentul. Aș prefera mai devreme decât mai târziu, dar într-o zi va veni”.

În ciuda faptului că a câștigat șase titluri de Grand Slam la doar 22 de ani, Alcaraz consideră că este încă prea devreme pentru a fi comparat cu staruri precum Nadal, idolul său, Federer, și Djokovic: „Nu sunt încă aproape. Să joc până la 38 de ani ca Djokovic? Nu știu dacă voi ajunge la 33 sau 38 de ani. Voi avea grijă de mine pentru a-mi face cariera cât mai lungă posibil”.