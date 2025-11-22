Trai modest, pentru cineva cu 50 milioane în cont. Mușamaua l-a dat de gol pe Alcaraz. „Doar că pe raft ai un Wimbledon și un US Open”

Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP la doar 22 de ani, a atras atenția fanilor după ce a publicat o fotografie în timpul sferturilor Cupei Davis dintre Spania și Cehia, câștigat de spanioli cu 7-6 (8), 7-6 (8).

După un sezon obositor, Alcaraz a decis să renunțe la participarea în Cupa Davis, pentru a-și proteja forma fizică. În absența sa, Spania va fi reprezentată la simplu de Jaume Munar și Pablo Carreno Busta, iar la dublu de Marcel Granollers și Pedro Martínez.

Modestie surprinzătoare pentru un jucător de top

Fotografia postată pe contul său de Instagram a stârnit curiozitatea fanilor. Imaginea îl surprinde pe Alcaraz relaxându-se acasă: doar picioarele sale sunt vizibile, așezate pe o masă acoperită cu mușama, un material mai des întâlnit în gospodăriile rurale. În fundal, deasupra televizorului, se pot vedea trofeele importante pe care le-a câștigat.

În ciuda succesului și a celor 40 de milioane de dolari strânși până acum, Alcaraz continuă să trăiască împreună cu părinții săi, alegând un stil de viață modest, departe de luxul extravagant.

Fanii au fost extrem de surprinși

„E unic să ai 50 de milioane în bancă, dar sufrageria ta să arate ca cea din casa bunicilor. Doar că pe raft ai un Wimbledon și un US Open!”, a scris Alex Blaster, un cunoscut influencer spaniol, pe platforma X.

Fanii nu au stat pe margine și au invadat rapid secțiunea de comentarii, găsind fotografia amuzantă și făcând glume pe seama ei.

„De ce stai încălțat în casă?”/ „E surprinzător să vezi pânza aia în casa unui milionar!”/ „Frate, fă un efort și cumpără-ți lucruri noi pentru casă”/ „Carlos, dă picioarele jos de pe masă!”, au fost doar câteva din reacțiile fanilor.

Contractele de colaborare i-au adus bani frumoși în cont

Carlos Alcaraz deține, în prezent, o avere impresionantă de aproximativ 40 de milioane de euro, potrivit publicației spaniole Marca. Majoritatea acestei sume provine din câștigurile obținute la turnee importante, printre care US Open, Wimbledon și Roland Garros.

Pe lângă succesul în tenis, Alcaraz beneficiază și de contracte de sponsorizare cu branduri de renume mondial. Numai în 2024, veniturile sale din sponsori au fost estimate la circa 32 de milioane de euro, colaborând cu nume precum Nike, Rolex, BMW, Louis Vuitton și Calvin Klein.