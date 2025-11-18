Carlos Alcaraz se retrage de la Cupa Davis: „Mă întorc acasă cu inima grea”

Spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a decis să se retragă din Cupa Davis, fiind forțat de accidentarea pe care a suferit-o duminică, în timpul finalei de la Turneul Campionilor, care l-a determinat să joace bandajat contra italianului Jannik Sinner. Ibericul a pierdut acel meci.

„Îmi pare foarte rău să anunț că nu voi putea juca pentru Spania în Cupa Davis, la Bologna... Am bicepsul umflat în mușchiul femural drept, iar doctorul m-a sfătuit să nu concurez. Întotdeauna am spus că a juca pentru Spania este cel mai bun lucru care există și abia așteptam să luptăm pentru Cupa Davis. Mă întorc acasă cu inima grea”, a anunțat Carlitos.

Spania va înfrunta joi Republica Cehă, în sferturile de finală ale competiției. Câștigătoarea meciului va întâlni învingătoarea dintre Argentina și Germania în semifinale.

De cealaltă parte a tabloului, Italia (fără Jannik Sinner și fără Lorenzo Musetti) înfruntă Austria mâine, la ora 17:00. În semifinale, cine trece mai departe va da peste Franța sau peste Belgia.