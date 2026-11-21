Disney lucrează la un nou film din franciza „Singur acasă” (Home Alone), în care Macaulay Culkin ar urma să reinterpreteze personajul Kevin McCallister, cel care l-a făcut celebru în anii ’90. Informația a fost publicată de revista Variety și preluată de agenția EFE.

Macaulay Culkin ar urma să revină în rolul lui Kevin McCallister Foto: Arhivă

Potrivit publicației americane, actorul în vârstă de 46 de ani este implicat în proiect alături de producătorii Seth Rogen și Evan Goldberg, care lucrează atât la scenariu, cât și la producția peliculei.

Anunțul privind posibila revenire a francizei vine la scurt timp după ce Culkin a apărut într-o reclamă pentru un cunoscut lanț de restaurante fast-food, în care a intrat din nou în pielea lui Kevin McCallister. Actorul a purtat un pulover roșu asemănător celui din film și a făcut mai multe trimiteri la scenele memorabile ale producției: a luat înghețată de la un automat, a pregătit un hamburger botezat „Marele McCallister” și a gătit cartofi prăjiți.

Lansat în 1990, „Singur acasă” urmărește aventurile lui Kevin, un băiat de opt ani uitat de familie în locuința din Chicago, în timp ce rudele sale pleacă într-o vacanță de Crăciun la Paris. Rămas singur, copilul trebuie să facă față încercărilor a doi spărgători, Harry și Marv, interpretați de Joe Pesci și Daniel Stern.

Din distribuție au mai făcut parte Catherine O’Hara, în rolul mamei lui Kevin, și John Heard, care l-a interpretat pe tatăl acestuia.

Filmul, realizat cu un buget de aproximativ 18 milioane de dolari, a devenit un succes internațional, cu încasări de circa 476,7 milioane de dolari la nivel mondial, conform datelor Box Office Mojo. De-a lungul timpului, producția a devenit una dintre peliculele asociate în mod tradițional cu perioada sărbătorilor de iarnă.