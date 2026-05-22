Anamaria Prodan l-a desființat pe Reghe, după ce antrenorul și-a distrus relația cu toți patronii din Superliga: „Mușcă mâna care l-a hrănit!”

Laurențiu Reghecampf a declarat recent că, dacă va mai pregăti vreodată o echipă din România, aceasta va fi doar FCSB. Afirmația sa a provocat imediat reacții, iar Anamaria Prodan nu și-a ascuns nemulțumirea față de poziția fostului său soț.

Impresara consideră că antrenorul a făcut o declarație neinspirată, mai ales după perioada în care Mihai Rotaru i-a oferit sprijin și oportunitatea de a reveni în prim-planul fotbalului românesc. În opinia ei, astfel de afirmații pot fi interpretate drept lipsă de respect față de alte cluburi care i-au acordat încredere de-a lungul carierei.

„Mihai Rotaru i-a dat două șanse în momentul când era sub pământ!”

Anamaria Prodan a subliniat și faptul că în fotbal lucrurile se pot schimba foarte repede, iar o declarație de acest get îi poate afecta pe viitor relațiile cu alte echipe din Superliga. Ea este de părere că un antrenor trebuie să lase mereu loc pentru orice posibilitate, mai ales într-un domeniu atât de imprevizibil.

„(n.r Reghecampf spune că s-ar întoarce doar la FCSB, că e echipa lui dragă) Asta e lingușeală! Dacă eram nevasta lui, nu vorbea așa ceva niciodată! Asta e meseria aleasă, azi ești la Steaua (n.r. FCSB), lupți pentru clubul tău. Mâine ești la Craiova, aperi clubul tău! Ce înseamnă asta?

Mihai Rotaru i-a dat două șanse în momentul când era sub pământ! Mihai Rotaru îți dă șansa asta, îți dă și bani, te și împrumută, iar tu ieși cu declarația asta? Foarte urât! Niciodată să nu muști mâna care ți-a fost întinsă sau care ți-a dat să mănânci!”, a declarat Anamaria Prodan, conform prosport.ro.

Reghecampf: „Pentru mine, în fotbalul din România nu există o altă echipă!”

FCSB este echipa alături de care Laurențiu Reghecampf a obținut cele mai importante rezultate din cariera sa de antrenor.

„Eu am făcut o greșeală odată, am învățat. Pentru mine, în fotbalul din România nu există o altă echipă pe care să o mai antrenez. Dacă se ivește, la un moment dat, o oportunitate, mereu voi antrena din dragoste (n.r. la FCSB)!”, a spus Reghecampf, pentru digisport.ro.