Americanii au făcut show la a treia ceremonie de deschidere a CM de fotbal

Printre vedetele care au cântat la a treia ceremonie de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal, cea de la Los Angeles (SUA) s-au numărat Katy Perry, Future şi Tyla.

Partida SUA - Paraguay 4-1 a fost precedată de o spectaculoasă ceremonie de deschidere. Înaintea fluierului de start, Katy Perry şi cântăreţul norvegian în vârstă de 10 ani, Tius Luka, au interpretat piesa „Wonder" în faţa fanilor de pe stadionul SoFi.

Artista a purtat o rochie argintie strălucitoare, iar Tius Luka a cântat refrenul înălţător al melodiei. Potrivit News.ro, acesta a fredonat notele finale ale piesei înainte ca Perry să-l ridice uşor în aer.

Deşi cântăreaţa americană a cântat la deschiderea turneului final al CM de fotbal în SUA, ea este legată sentimental și de Canada, o altă gazdă a competiției din acest an. În sensul că solista are o relaţie, de aproape un an, cu fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau.

La meciul de la Los Angeles au asistat actorul Tom Cruise şi fostul internaţional englez de fotbal David Beckham.