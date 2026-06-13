Debut în forță pentru SUA la Campionatul Mondial 2026. Americanii au reușit cel mai clar succes de la această ediție

Reprezentativa SUA a debutat cu victorie la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal pe care îl găzduiește alături de Canada și Mexic: 4-1 cu Paraguay, la Los Angeles. Balogun a reușit „dubla”, iar un gol al său n-a fost validat.

Partida a fost precedată de o spectaculoasă ceremonie de deschidere. Pe scena amplasată pe arena din Inglewood au urcat Katy Perry, Future și Tyla, în timp ce K-pop Blackpink a fost prezent alături de Anitta și Rema.

Americanii au început meciul în forță și Bobadilla (Paraguay) a deviat mingea în propria poartă, din marginea careului de 6 metri (min. 8). La acest atac american au participat Balogun și Pulisic, ultimul trecând de patru paraguayeni.

Balogun a reușit o „dublă” pentru SUA

În minutul 20, Balogun a înscris cu un șut din marginea careului mic, însă reușita sa nu a fost validată din cauză că se afla în ofsaid.

Balogun a reuit să majoreze diferența cu un șut de la 10 metri, la colțul lung (min. 31).

În minutul 45+5, același jucător a pătruns pe partea dreaptă a careului mare, și-a fentat un adversar și a șutat de la circa 11 metri trimițând balonul direct la vinclu.

Paraguay a redus diferența după pauză

În partea a doua a confruntării, sud-americanii au fost mai activi. Și după ce Gomez a șutat peste poartă (min. 65), Mauricio a reușit golul de onoare în minutul 73.

În prelungirile meciului (min. 90+8), Reyna a șutat de la 15 metri cu exteriorul, iar balonul s-a dus în poartă, la colțul lung.

În aceeași grupă D, meciul Australia - Turcia se va disputa mâine (duminică, 14 iunie), de la ora 07.00.

În etapa următoare, SUA va întâlni Australia (19 iunie), iar Turcia va înfrunta Paraguay (20 iunie).

SUA - Paraguay 4-1

LOS ANGELES (13 iunie 2026) * Arbitru: Danny Makkelie (Olanda)

Au marcat: Bobadilla (min. 7, autogol), Balogun (min. 31, 45-5), Reyna (min. 90+8), respectiv Mauricio (min. 73)

SUA (4-2-3-1): Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson - Tillman (Reyna - 82), Adams, McKennie - Dest (Weah - 72), Balogun (Pepi - 72), Pulisic (Berhalter - 46).

Antrenor: Mauricio Pochettino

Paraguay (4-4-2): Gill - Caceres (Velazquez - 80), G. Gomez (Kaku - 80), Alderete, Alonso - D. Gomez, Cubas, Bobadilla (Mauricio - 46), Almiron (Sosa - 80) - Enciso, Sanabria (Arce - 62).

Antrenor: Gustavo Alfaro