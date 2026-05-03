Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
Ion Țiriac critică blocarea investițiilor: „Termină sportul complet. Când nu se poate, n-ai voie să întrebi de ce!”

Chiar și din perspectiva unui om obișnuit cu performanțe la cel mai înalt nivel, Ion Țiriac susține că sportul românesc rămâne blocat de probleme vechi și greu de rezolvat: lipsa infrastructurii moderne, birocrația care încetinește orice inițiativă și un sistem complicat care descurajează investițiile, chiar și atunci când există bani și dorință reală de dezvoltare.

Ion Țiriac Foto/Sportspictures
Țiriac a vorbit despre cum legile și regulile din România pot complica lucrurile pentru cei care vor să investească bani în proiecte utile, cum ar fi cele din sănătate sau sport. El a dat exemplul unui spital construit din bani privați, explicând că taxele și procedurile birocratice cresc mult costurile și fac mai dificilă folosirea banilor exact acolo unde ar fi nevoie de ei.

N-am făcut nimic toată viața, decât am încercat mâine să fiu un fir de păr mai bun decât astăzi. Și în sport, și în viață, și ca om.

De exemplu, legea pe care am făcut-o eu și-i mulțumesc și astăzi domnului Ponta. Mi-a făcut și mi-a aprobat legea din care fiecare cel care plătește impozit pe profit poate să scoată 20% și să împartă la sport, la educație, la biserică și la sănătate și la artă. E în regulă. Însă având în vedere că sunt atâtea multe ONG-uri, dar nu adevărate, ci cam scârmănă pe peste tot, se pare că costă pe statul român undeva la 2 miliarde pe an acest scârmănat.

„Când nu se poate, nu ai voie să întrebi de ce se nu se poate!”

Nici nu știam până acum câteva luni, că nu mai ai voie, Slavă Domnului, îmi fac cruce că n-au anulat legea aia că terminam sportul complet. Dumneata plătești tot impozitul și pe urmă te duci la ANAF și spui: „Domnule, eu am plătit tot impozitul. Ia din ăia 20% dă spitalului ăsta”. Noi facem acum un spital cu acei faimoși bani privați pentru spitale publice. Și facem acest spital care-i un spital psihiatric care este cel mai mare din România, o să fie, și costă vreo 16 milioane de euro.

Dați-vă seama că noi la 16 milioane trebuie să plătim undeva la 4 milioane TVA. Păi cum, de ce? Cu ăia 4 milioane îi am... Dar de ce să plătești 4 milioane când cu 4 milioane ăia poți să faci altceva? Atâta timp cât am vorbit și cu ANAF-ul, care culmea zice: „Domnu' Țiriac, dumneata cu fundația dumitale la noi ai o bulină verde. N-ai niciun fel de problemă și n-ai niciun fel de problemă pentru că în toate verificările dumneata n-ai luat niciodată un leu. Ai tot dat, ai tot dat cu fundația!”, a admis Țiriac, conform GSP.

„Mă lupt pentru copiii noștri!”

Uite turneul de tenis. Turneul de tenis jucându-l acolo unde nu mai avem stadion și jucându-l la Lia Manoliu, în fiecare an a costat jumătate de milion. Încerc acuma să fac la Otopeni până la anul viitor aceste șase terenuri și pe plat să punem tribunele un an. Acolo s-a dus treaba cu sala, nu-i vina mea încă o dată. Am așteptat doi ani de zile să-mi dea înălțimea care trebuia să mi-o dea. N-a putut să mi-o dea decât la trei luni după ce am renunțat. Dar am renunțat.

Nu s-a putut pentru că nu s-a putut. Și când nu se poate nu ai voie să întrebi de ce nu se poate, pentru că nu se poate. Să ne bucurăm de sport. Sigur că nu suntem foarte bucuroși că nu ne-am calificat la fotbal... Dumnezeu să-l ierte, uite Lucescu ne-a părăsit. Dar viața merge înainte. Viața merge înainte și copiilor noștri ar trebui să le lăsăm posibilitatea să aibă o viață normală. De asta mă lupt!”, a concluzionat magnatul, conform sursei citate anterior.

