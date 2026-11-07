 Alex Ferguson face o confidență: „Dacă soția mea nu era acolo, Arbitrul din Ceruri ar fi putut să fluiere finalul meciului pentru mine” | adevarul.ro
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Alex Ferguson face o confidență: „Dacă soția mea nu era acolo, Arbitrul din Ceruri ar fi putut să fluiere finalul meciului pentru mine”

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În noua sa carte autobiografică, „Games of my life” („Meciurile vieții mele”), lansată recent, Sir Alex Ferguson vorbește despre hemoragia cerebrală suferită în luna mai 2018. Acesta s-a referit la rolul crucial pe care soția sa, Cathy, l-a avut în acea zi.

Alex Ferguson cu unul dintre trofeele câștigate cu Manchester United
Alex Ferguson cu unul dintre trofeele câștigate cu Manchester United Foto: EPAImages

Alex Ferguson a trecut în revistă, prin intermediul unor date-cheie, meciurile care i-au definit moștenirea sportivă. Publicația „The Times”, citată de „LEquipe”, a prezentat câteva fragmente, inclusiv unul în care sunt descrise evenimentele din 5 mai 2018, ziua în care scoțianul a suferit o hemoragie cerebrală la domiciliul său.

Antrenorul legendar al lui Manchester United a relatat despre acel moment de cumpănă: „Totul a început să se întunece în jurul orei 7 dimineața. M-am ridicat din pat, chinuit de o durere de cap insuportabilă care nu mă lăsase să dorm aproape toată noaptea. M-am prăbușit imediat lângă un dulap pentru încălțăminte. Mi-am recăpătat cunoștința abia după 24 de ore, când m-am trezit la Spitalul Salford Royal”.

Ferguson a menționat, totodată, că „între 75 și 85 la sută dintre persoanele cu vârsta de peste 60 de ani care trec printr-un astfel de episod nu supraviețuiesc”. Fostul antrenor a spus că îi datorează supraviețuirea soției sale, Cathy: „Se afla, din întâmplare, la parter, când a auzit zgomotul făcut de pantofii care cădeau de pe suport, pe podea, la etaj. Dacă nu ar fi fost acolo, Arbitrul din Ceruri ar fi putut, foarte bine, să fluiere finalul meciului pentru mine”.

Alex Ferguson e nelipsit de la meciurile pe care le dispută acasă Manchester United
Alex Ferguson e nelipsit de la meciurile pe care le dispută acasă Manchester United Foto: EPAImages

Recuperarea a fost lungă și anevoioasă pentru Alex Ferguson. Acesta a revenit în tribunele de pe „Old Trafford”, în 22 septembrie 2018. Iar scoțianul n-a uitat de acel moment: „Primirea de care am avut parte din partea spectatorilor de pe Old Trafford, în acea zi, a însemnat pentru mine mai mult decât orice altceva am trăit vreodată. Mai mult decât perioada petrecută la Aberdeen după câștigarea Cupei Cupelor, mai mult decât numeroasele parade ale victoriei, cu confetti căzând din abundență în anii în care am antrenat United, și chiar mai mult decât momentul finalului ultimului meci din cariera mea. A fost ca și cum m-aș fi întors din morți”.

Născut în 31 decembrie 1941, în Siorrachd Lannraig ⁠(Scoția, Regatul Unit) a jucat fotbal, fiind atacant, la echipe cunoscute precum Rangers Glasgow. A cunoscut succesul ca antrenor la Aberdeen, iar apoi la Manchester United. A câștigat mai multe trofee decât oricare alt antrenor din istoria fotbalului englez și a condus de pe bancă pe Manchester United în peste 1.000 de meciuri. Cu 26 de ani petrecuți la acest club, este cel mai longeviv antrenor din istoria lui Man United, depășindu-l pe Matt Busby. Este considerat unul dintre cei mai mari antrenori ai fotbalului modern.

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