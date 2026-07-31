 Căpitanul FCSB a recunoscut: „Am făcut un joc prost, nu meritam să mergem mai departe!” | adevarul.ro
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Căpitanul FCSB a recunoscut: „Am făcut un joc prost, nu meritam să mergem mai departe!”

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La nici doi ani după ce a avut evoluții foarte bune în grupa din Europa League, FCSB a pierdut cu 3-7 „la general” cu echipa letonă FK Auda, în turul 2 preliminar din Conference League. Căpitanul grupării roș-albastre a recunoscut că el și colegii săi n-au jucat nimic.

FCSB a avut o evoluție foarte slabă în „dubla” cu Auda (Foto: sportpictures)
FCSB a avut o evoluție foarte slabă în „dubla” cu Auda (Foto: sportpictures)

La câteva minute după eșecul din Letonia (1-4), Florin Tănase a declarat potrivit Agerpres: „Am făcut un joc prost, dezastruos. Nu meritam să mergem mai departe. Dacă aveam un joc bun, Dumnezeu ne răsplătea și marcam. Nu cred că e vorba de probleme cu echipele mici. Dacă am fi fost buni și ne-am fi creat ocazii, nu îmi făceam griji, dar așa, asta a fost”.

Căpitanul FCSB se teme că fără o schimbare în evoluție, echipa sa va trece printr-o criză a rezultatelor și în anul competițional 2026/2027: „Se pare că da, revine criza din sezonul trecut. Dacă nu se vor schimba lucrurile și în campionat, de pe primul loc putem să ajungem unde am fost anul trecut. Trebuie să ne trezim, să analizăm ce avem de făcut, să îmbunătățim lucrurile”.

Marius Baciu nu reproșează nimic jucătorilor

Antrenor al echipei de fotbal FCSB, Marius Baciu a recunoscut la conferinţa de presă că eliminarea din Conference League de către echipa letonă FK Auda este ruşinoasă: „E ruşinos rezultatul. Este ruşinos şi clar că nu ne pică bine. Scorul e umilitor. Eu sunt foarte dezamăgit de rezultat. Dar ce putem face? Rezultatul clar va rămâne... Dar când faci o analiză nu ai cum să nu scoţi şi lucrurile bune în evidenţă. În faţa porţii e vorba despre fineţea jucătorilor, de responsabilitatea lor, de decizia lor. Nu ai cum să tratezi atât de uşor nişte faze în cupele europene. În cupele europene trebuie să dai gol, exact ce au făcut adversarii noştri pe care nu avem cum să nu-i felicităm".

Golul lui Joao Paulo n-a folosit la nimic (Foto: sportpictures)
Golul lui Joao Paulo n-a folosit la nimic (Foto: sportpictures)

Tehnicianul a continuat pe același ton: „Din păcate, se pare că Europa nu a fost să fie pentru noi. Spun din păcate pentru că am avut atâtea situaţii, şi în tur, şi acum, dar am trecut peste ele. Adică azi, în minutul 20 trebuia să fie 2-0 pentru noi. Nu vorbesc de ratări, ci despre faptul că am avut gol valabil şi am avut şi un penalty clar. Deci dacă aveam 2-0 în minutul 20 altul era scorul final. Sincer, eu nu am ce să le reproşez băieţilor. Adversarii tot ce au avut pe poartă dubla asta au fructificat, noi însă... Un antrenor nu are cum să nu fie mulţumit când echipa îşi creează atâtea ocazii. Dar când faci greşeli defensive şi nu fructifici ocaziile pe care le ai e foarte complicat. De asta sunt supărat, că ne-am bătut joc de ocazii".

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Baciu susţine că FK Auda nu este reprezentanta unui fotbal mic, arătându-se impresionat de patru dintre jucătorii adverşi: „Am întâlnit o echipă foarte bună. Pe mine cei trei jucători de la mijloc şi atacantul central pe mine m-au încântat. Şi în tur şi acum. Discutăm despre o echipă bună din Letonia, cu jucători foarte buni. Nu putem spune că e un fotbal mic. Asta a fost să fie, putem discuta până mâine dimineaţă, dar rezultatul nu e de partea noastră. Noi rămânem cu ocaziile şi plângem în pumni, în timp ce ei rămân cu golurile şi calificarea", a menţionat Marius Baciu.

FCSB a fost eliminată din Conference League de echipa letonă FK Auda, care s-a impus cu 4-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul Skonto din Riga, în manşa secundă a turului 2 preliminar al Conference League. Gruparea baltică s-a impus cu 3-2 și la București.

Auda va juca în turul al treilea preliminar cu învingătoarea dintre formația slovenă NK Aluminij și echipa albaneză FC Dinamo City (1-1 în prima manșă).

FK Auda - FCSB 4-1 (1-0)

RIGA (30 iulie 2026) * Stadion: Skonto * Arbitru: Tom Owen * Asistenți: Johnathon Bryant, Lewiss Edwards * Arbitrul nr. 4: Alex McInch (toți din Țara Galilor)

Au marcat: Barthelemy Diedhiou (min. 45+2, 67), Kader Kone (min. 84), Tin Hrvoj (min. 90+3), respectiv Joao Paulo (min. 58).

Cartonașe galbene: Arroyo (min. 33), Dawa (min. 35), Diedhiou (min. 46), Traore (min. 82), Oct. Popescu (min. 90+2).

FK Auda: 98. Nils Purins - 2. Tin Hrvoj, 18. Ariel Arroyo, 4. Moussa Ouedraogo, 71. Oskars Rubenis (80. Sebastian Aranda, 64) - 8. Edvin Bongemba (23. Mohamoud Fofana, 82), 20. Youba Traore, 10. Wally Fofana - 17. Eduards Daskevics (cpt. / 7. Andrews Appiah, 64), 47. Kader Kone, 25. Barthelemy Diedhiou (6. Ralfs Kragliks, 86).

Rezerve neutilizate: 1. Raivo Sturins, 12. Niks Aleksandrovs - 14. Ibrahim Hussaini, 26. Henoc Lusweki, 46. Jayen Gerold, 77. Jevgenijs Minins.

Antrenor: Didier Zanetti.

FCSB: 32. Ștefan Târnovanu - 2. Valentin Crețu (90. Alexandru Stoian, 46), 5. Joyskim Dawa, 3. Andre Duarte, 4. Ricardo Pădurariu - 33. Risto Radunovic (18. Joao Paulo Fernandes, 46) - 31. Juri Cisotti, 10. Florin Tănase (cpt.; 8. Eddy Gnahore, 77) - 28. Aymen Boutoutaou (22. Mihai Toma, 67), 9. Daniel Bîrligea, 7. Octavian Popescu.

Rezerve neutilizate: 13. Matei Popa, 34. Mihai Udrea - 20. Dennis Politic, 21. Dylan Batubinsika, 77. Luca Stancu, 97. Ronny Labonne, 98. David Popa.

Antrenor: Marius Baciu.

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