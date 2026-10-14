 Aflat în casă, cu familia, portarul lui Villarreal a fost prădat de hoți! | adevarul.ro
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Aflat în casă, cu familia, portarul lui Villarreal a fost prădat de hoți!

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Portarul maghiar al lui Villarreal, Peter Gulacsi, a fost victima unui jaf armat la domiciliul său, în timp ce se afla acolo cu familia sa. Clubul de fotbal iberic a făcut anunțul, precizând că, din fericire, nimeni n-a fost rănit.

Peter Gulacsi s-a transferat în vară la Villarreal
Peter Gulacsi s-a transferat în vară la Villarreal Foto: EPAImages

Din cauza acestui incident, despre care nu se cunosc încă alte detalii, goalkeeperul ungur n-a putut evolua în meciul din Liga Campionilor, de marți, cu Napoli (3-1), de pe Estadio de la Ceramica.

Incidentul, confirmat pentru EFE de Delegația Guvernului din Comunitatea Valenciană, a avut loc în zona rezidențială Monasterios din localitatea valenciană Pucol, în primele ore ale dimineții de marți.

Potrivit Associated Press, patru indivizi mascați și înarmați cu pistoale au pătruns în locuința portarului, care se afla acolo împreună cu partenera și copiii lor. Jaful a durat aproximativ o oră. Atacatorii l-au amenințat pe Peter Gulacsi cu arma și l-au obligat să predea bunurile păstrate într-un seif. Ulterior, aceștia au fugit cu două dintre mașinile de lux ale fotbalistului profesionist.

Deși niciun membru al familiei Gulacsi nu a fost rănit, fostul portar al echipei din Leipzig a fost în stare de șoc și, prin urmare, n-a fost folosit în meciul împotriva lui Napoli. Poliția a demarat o anchetă, iar suspecții sunt în continuare în libertate.

Clubul Villarreal a mai declarat că „autoritățile competente au fost informate imediat și desfășoară anchetele corespunzătoare”.

Cazul este similar cu cel trăit în februarie 2024 de un alt jucător al lui Villarreal, Ettienne Capoue, care a fost victima unei tentative de jaf la domiciliul său din Betera (Valencia), în timp ce se afla în domicilu cu familia sa, luând cina la parter.

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