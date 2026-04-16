Jaf armat într-o bancă din Napoli. Hoţii au luat 30 de ostatici. Carabinierii au înconjurat clădirea

Un jaf armat la o sucursală Credit Agricole din piazza Medaglie d’Oro, în cartierul Vomero din Napoli, a degenerat rapid într-o luare de ostatici, după ce mai mulți bărbați înarmaţi au pătruns în interiorul băncii şi i-au amenințat pe angajații și clienții aflați la acel moment în unitate. În total, aproximativ 30 de oameni au fost luaţi ostatici, relatează presa din Italia.

Zona a fost izolată imediat, iar carabinierii au încercuit clădirea pentru a limita accesul și pentru a preveni orice escaladare a situației. De asemenea, având în vedere gravitatea evenimentului, au fost mobilizate echipe specializate de intervenție, dar şi de negociere.

Autoritățile au stabilit un dialog cu infractorii, pentru a obține eliberarea în siguranță a ostaticilor și pentru a înțelege situația exactă din clădire. După mai bine de o oră de la declanșarea crizei, în jurul orei 13:30, ostaticii au fost eliberați.

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, cel mai probabil din cauza șocului, fiind chemate ambulanțe la fața locului.

Din relatările martorilor, unul dintre atacatori ar fi intrat în bancă cu arma în mână, purtând o cască ce-i acoperea fața în întregime, după ce a coborât de pe o motocicletă condusă de un complice.

În total, în interior s-ar fi aflat între patru și cinci persoane implicate în jaf.

Pe toată durata operațiunii, zona a rămas închisă, iar forțele de ordine au verificat împrejurimile pentru a-i împiedica pe hoți să fugă.

La fața locului au ajuns și procurorul din Napoli, Nicola Gratteri, împreună cu comandantul carabinierilor, care au coordonat din teren modul în care a fost gestionată intervenția.