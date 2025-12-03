search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
Acuzații explozive în fotbalul românesc: investitoarea suedeză părăsește clubul și denunță pariuri ilegale

0
0
Publicat:

După ce și-a anunțat retragerea din conducerea FC Olimpia Satu Mare, echipă din Liga 3, investitoarea suedeză Cecilia Lihv a lansat un val de acuzații grave la adresa fotbalului românesc.

Cecilia Lihv nu mai este la FC Olimpia Satu Mare.
Cecilia Lihv s-a retras de la clubul din România | FOTO Instagram

Cecilia Lihv avertizează oamenii de afaceri să nu se implice în fotbalul din România, denunțând blaturile pentru pariuri ilegale din Liga 3 și interferența politicului în sport.

Investiție de un milion de euro

Cecilia Lihv și soțul ei, Giuseppe „Joe” Funicello, au venit în urmă cu doi ani în România și dețin compania SoccerViza. La Olimpia Satu Mare, investiția lor a ajuns la un milion de euro, însă rezultatele nu au ținut pasul cu eforturile. Echipa se află pe locul 11 din 12 în seria a 8-a a Ligii 3, cu doar 8 puncte.

Eu și Joe Funicello am crezut întotdeauna în acest club, în istoria lui și în ceea ce reprezintă. Dar e greu să construiești dacă nu ai platforma potrivită. Când am venit în România, nu aveam nimic, nici măcar teren de antrenament.

Ceilalți oameni din club ne-au spus: «V-au mințit!» A trebuit să plătim o grămadă de bani diverșilor furnizori din Satu Mare și nu ni s-a zis cât e totul de politizat în România

Noi nu umblăm cu BMW-uri și Mercedesuri mari, nu suntem implicați politic. Noi muncim. Am făcut o greșeală. Noi am venit să investim, să creștem jucători și să-i vindem. Dar ca să vinzi jucători, trebuie să câștigi meciuri. Și când dai de arbitri care fac cu ochiul în timpul meciurilor…

Am contactat FRF și UEFA, ne-au cerut declarații și am dat toate numele celor care știm că sunt implicați în lucruri necurate, în pariuri ilegale. Ancheta în desfășurare”, a declarat Cecilia Lihv, potrivit as.ro.

Cecilia Liov: ”100% e vorba de pariuri și Federația știe situația”

Nu are sens să continui, când ei îți spun răspicat că vor avea grijă să pierzi. E un mediu corupt. O echipă din seria noastră a avut 13 penalty-uri în 14 etape. Noi am avut 11 penalty-uri dictate împotriva noastră. Au fost ofsaiduri clare, se vede pe înregistrări, nesancționate. Hențuri, cartonașe, decizii ilogice. 100% e vorba de pariuri și Federația știe situația.

Trebuie să ieșim din asta, chiar dacă iubim România, ne-am mutat aici, eu mi-am adus și familia. Dar pentru fotbal, România nu e locul potrivit. Nu recomand nimănui să vină să investească în fotbalul românesc. E instabil.

Corupția din fotbalul românesc e mai mare decât în cel din Costa Rica. Am avut acolo un club de liga a treia și nici măcar un milimetru nu se apropia de corupția de aici”, a continuat suedeza, care a lucrat și pe Wall Street, în SUA.

Acuzații de pariuri și implicarea politicului

În octombrie, Virgil Pașcu, reprezentant al Comisiei de Integritate a FRF, a fost prezent la FC Olimpia Satu Marepentru un curs de prevenție privind pariurile ilegale. Cazul este în continuare pe rolul Comisiei de Integritate, subliniind problemele persistente în fotbalul mic.

Investitoarea suedeză Cecilia Lihv nu se oprește aici și atrage atenția asupra implicării politicului în sport, acuzându-l direct pe primarul Sătmarului, Gábor Kereskényi (UDMR). În sezonul trecut, rivalitatea locală dintre cele două echipe, FC și CSM Olimpia Satu Mare, a fost intensă, iar CSM a obținut promovarea în Liga 2, lăsând FC Olimpia în urmă.

Anul trecut, când am avut meci direct, au vrut să mutăm jocul vinerea, în loc de sâmbătă. Noi am fost oameni deschiși, am acceptat. Ne-au zis că dacă nu am fi acceptat, n-am mai fi putut să folosim niciun teren din oraș, că nici ambulanța nu ar mai fi venit la meciurile noastre.

Primarul controlează tot la Satu Mare și dacă nu ești, cum să zic, ascultător, nu primești nimic. Absolut nimic. Plăteam câte 3.000 de dolari pentru fiecare meci acasă. Normal, nu? Eu eram din Suedia, Joe din Italia, deci eram străini, nu primeam aceleași prețuri precum un localnic cu legături politice.

În România, 90-95% dintre echipe sunt susținute de primării, iar fotbalul e un instrument pentru partidele politice”, a continuat Lihv.

