A primit o nouă șansă în România, când nimeni nu l-a mai vrut în țara lui. Povestea de viață a portarului italian, scenariu de film: „Mulți colegi de-ai mei au fost arestați!”

Fostul portar italian și antrenor cu portarii la Dinamo, Alessandro Caparco, a vorbit despre parcursul neobișnuit al carierei sale până la ajungerea în România, dar și despre momentele dificile cu care s-a confruntat în țara natală.

Alessandro Caparco Foto/ @dinamo1948.ro
El a explicat că schimbarea majoră din viața lui a venit după perioada tensionată din fotbalul italian, marcată de scandalul Calciopoli, care a afectat multe cluburi și jucători. În acel context, cariera sa din Italia a luat o altă direcție.

În 2010, după ce s-a despărțit de Grosseto, Caparco a semnat din postura de jucător liber cu FCM Târgu Mureș și a debutat, astfel, în prima ligă din România.

„Mulți colegi de-ai mei au fost băgați în închisoare!”

Fostul portar a povestit și despre experiențele sale din Serie B, unde a evoluat înainte să facă pasul spre fotbalul românesc, subliniind că acea perioadă a fost una importantă în formarea lui, chiar dacă a fost plină de schimbări și incertitudini.

„A fost o perioadă grea pentru că foarte mulți colegi de ai mei au fost băgați în închisoare. A fost greu. Dacă tu îmi spui că anumite meciuri au fost vândute, eu, ca portar, nu îmi dau seama. În afară de un meci cu Salernitana. Șut, eu apăr mingea, încă eram jos.

Marco Turati avea 1,92-1,93 m, Caputo nu știu dacă avea 1,75 m și dă gol cu capul din fața lui Turati. Noi în Italia nu ne prea înjurăm unii cu ceilalți și zic ‘Marco, ce s-a întâmplat?’ ‘Alex, n-are nimic. S-a întâmplat’. După am câștigat 4-3, dar a fost singurul meci, unde în capul meu a fost ceva dubios. Dar am câștigat 4-3.

„Cred că acolo am greșit!”

În perioada aia am avut probleme în Italia pentru că am fost printre puținii care nu a dat declarații. Nimeni n-a vrut să mă mai primească în Italia. Eu mai aveam doi ani la Grosseto. Singura echipă care a vrut să mă ia a fost Reggiana. Tata e din Reggio Calabria. Acolo îmi pare rău că nu am acceptat, dar îmi dădea salariul la jumătate decât îmi dădea Grosseto. 

Cred că acolo am greșit. Dar în Italia nu m-a mai vrut nimeni pentru că nu am acceptat anumite condiții. Tu nu poți spune după 40 de ani niște chestii. Ori le spui atunci, ori nu le mai spui deloc. E simplu să vorbești după 40-50 de ani. Eu nu am mai găsit. Îmi făceau propuneri pe care știau că nu le accept, de la Reggiana și Modena.

Eu nici nu știam unde era Tg. Mureș. În septembrie am primit propunerea. Am vorbit cu Bjelanovic, De Zerbi, Piccolo, care în perioada aia erau la CFR Cluj, și mi-au zis să mă duc. Tg. Mureș era la început în perioada aia. Vestiarul era oribil!, a declarat Alessandro Caparco, conform fanatik.ro.

Gică Hagi i-a rămas întipărit în minte încă din copilărie

Înainte de a deveni portar profesionist, Alessandro Caparco a început fotbalul la juniorii clubului Juventus. În acea perioadă, a avut ocazia să fie copil de mingi la un meci important din 1998, Juventus vs. Galatasaray. În acel meci a jucat și Gică Hagi, pe care italianul l-a urmărit de aproape de pe margine, într-un moment care i-a rămas întipărit în memorie.

Ulterior, Caparco a evoluat ca senior la echipe precum Moncalieri, Torino, Ivrea și Grosseto.

„Am echipamentul ăla. Nu cel de pe Hagi, cel de antrenament. Dup meci, noi le duceam gențile de la vestiar până la autocar. Eu luasem geanta aia, domnul Hagi avea nevoie de ceva din geantă, el vorbea italiană. Noi, copiii de la Juventus, nu aveam voie să cerem nimic. L-am întrebat ‘Domnul Hagi, pot să opresc ceva?’ Dar el și-a dat seama că nu aveam voie să cer. Mi-a deschis geanta și a zis ‘Ia ce vrei!’ Eu eram copil, aveam 15 ani, și îl vedeam pe Hagi la TV, iar Juventus era în top 3 echipe din lume. Veneau Real Madrid, Manchester United, și le vedeam în realitate. Pentru noi era un vis!, a concluzionat Caparco.

