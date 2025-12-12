Fostul portar din Liga 1, ținta unui jaf în Marsilia. Atacatorii au coborât de pe motor și au vrut să fure hainele de la club, în amiaza mare. „Să nu ieșiți niciodată singuri”

Alessandro Caparco, în vârstă de 42 de ani și fost goalkeeper în Liga 1, a rememorat câteva episoade neplăcute petrecute în timpul unui turneu desfășurat la Marseille.

Italianul a ajuns în România acum aproximativ 15 ani, când a semnat cu ASA Târgu Mureș, după ce evoluase anterior la mai multe cluburi din țara natală.

Cariera sa de portar a început la nivel juvenil, în cadrul academiei lui Juventus Torino.

„A venit un motor lângă noi și a vrut să ne fure hainele de la Juventus!”

În timpul șederii la Marseille, Caparco și câțiva dintre colegii săi au trecut printr-un moment periculos, fiind aproape victimele unui jaf în plină zi, o întâmplare care i-a lăsat fostului portar o impresie proastă despre oraș.

„Când am fost copil, eram la echipa Primavera a lui Juventus, iar Zidane ne invitase într-o vară la Marseille. Cred că el e de acolo. Era un turneu U15, am jucat contra lui Marseille. Nu era un turneu foarte important, dar din respect pentru Zidane, Juventus ne-a trimis și pe noi.

Când am ajuns la Marseille, am fost cazați într-un hotel aflat la periferie, și fratele lui Zidane ne-a zis: <<Dacă ieșiți din hotel, să nu ieșiți niciodată singuri>>. Am jucat un meci de dimineață, iar după-amiază am ieșit trei-patru băieți și țin minte că a venit un motor lângă noi și a vrut să ne fure hainele de la Juventus.

La sfârșitul oricărui meci, erau copii care încercau să ne tragă de tricouri sau să ne fure gențile din autocar. Pentru mine, Marseille este unul dintre cele mai urâte orașe pe care le-am văzut!”, a spus Alessandro Caparco, conform iamsport.ro.

Alessandro Caparco și-a pus ghetele în cui în 2020, după ultimele sezoane petrecute la Concordia Chiajna și Poli Iași, iar ulterior s-a orientat către meseria de antrenor cu portarii. Fostul goalkeeper a făcut parte din stafful tehnic al formațiilor FC Voluntari și Dinamo, de unde a plecat în vara acestui an. În prezent, nu este legat de niciun club.