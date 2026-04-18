34 de ani de la moartea celui care „îl anihila” pe Hagi pe unde îl prindea. Fotbalistul român care și-a presimțit sfârșitul tragic nu l-a avut la suflet pe „Rege”: „Hagi îl suipa, îl înjura!”

La Pitești, familia și câțiva dintre foștii colegi ai lui Bogdan Bănuță s-au reunit pentru a-i aduce un omagiu, la 34 de ani de la dispariția sa. În memoria fostului fotbalist, care s-a stins la doar 26 de ani, a fost oficiată o slujbă la mormânt, iar apropiații au rememorat momente din cariera și viața lui, inclusiv urmărind înregistrări vechi cu meciurile sale.

FC Inter Sibiu se deplasa atunci spre Bistrița, unde urma să joace un meci de campionat, însă drumul avea să se transforme într-o tragedie, în urma unui accident rutier în care și-a pierdut viața și coechipierul lui Bogdan, Gabi Năstase.

„Am fost 13 frați. Mai trăim 10!”

La peste trei decenii distanță, amintirea lui Bănuță rămâne vie, mulți iubitori ai fotbalului continuând să vorbească despre talentul său inedit. Mulți îl considerau „peste Hagi” la acea vreme.

Bogdan a fost cel de-al treisprezecelea născut al familiei Bănuță. Leonard Bănuță-Zeiler, fratele mai mare al regretatului fotbalist, a vorbit astăzi, cu durere în suflet despre cel care a fost „anihilatorul lui Hagi” în teren.

„Am fost 13 frați, mai trăim 10. Prin 1975, eu jucam tenis, așa că m-am ocupat și de pregătirea lui. În nouă luni de zile, a ajuns să joace ca unul care joacă de trei-patru ani. A ieșit vicecampion național la dublu. Dar a fost atras mai mult de fotbal și s-a dus la Mihai Ianovschi. Am fost să-l văd și mi s-a spus: «Lasă-l la fotbal, că a venit de câteva luni și e cel mai bun din echipă». A fost un copil talentat, care a prins repede. Talentat, dar și cu ghinioane multe!”, a spus Leonard, conform gsp.ro.

Ce s-a întâmplat cu debutul lui Bănuță la FC Argeș?

Bogdan Bănuță a petrecut șapte sezoane la FC Argeș Pitești, unde a devenit rapid unul dintre favoriții publicului și un jucător extrem de apreciat de suporteri. Totuși, parcursul său nu a fost lipsit de contraste.

Conform spuselor lui Leonard, debutul lui Bogdan Bănuță la FC Argeș a fost întârziat datorită relației nu prea bune pe care fostul fotbalist o avea cu Nicolae Dobrin. Ar fi fost vorba de propriile interese ale tehnicianului.

„Când avea 17 ani și jumătate, lumea auzise deja de el că juca bine la lotul de juniori. Tot atunci, Dobrin venise antrenor la FC Argeș. Țin minte că a fost un meci de verificare în vară cu FC Magdeburg. El a jucat excelent, toată lumea se întreba «Cine e copilul, de unde e?». M-am dus cu taică-meu la Dobrin și l-am întrebat: «Nu vă place?’ A spus: «Ba da, e bun» Dar ce a făcut el? Pentru propriile interese, l-a trimis la Dacia Pitești (n.r. - în liga a doua). A stat un sezon acolo și apoi i-am zis lui Dobrin: «Copilul ăsta nu stă acolo, pentru că nu se simte bine».

„Nu era bun pedagog. Nu știa să vorbească cu copiii, nu se purta frumos!”

Pentru interesele lui, l-a mai ținut un an acolo. Care interese? Bogdan, care era convocat la lot, trebuia să fie în echipa Daciei pentru ca ei să nu joace în Divizia B cu juniori în teren. Fiindcă el era convocat la lot, Dacia nu mai trebuia să folosească alți juniori. În final, ne-a promis că-l ia la FC Argeș. Și noi l-am iubit fantastic pe Dobrin, toată lumea a făcut-o, dar n-a fost cel mai bun pedagog.

În următorul an, a început să-l bage, la 18 ani. Dar l-a prins pe Dobrin ca antrenor doar vreo jumătate de an. Nu se purta foarte frumos, nu știa să vorbească cu copiii, era nervos tot timpul. Nu cred că a avut ceva personal cu el, însă Bogdan a fost copilul căruia nu-i plăcea să perie pe cineva. Era un copil cu demnitate și sensibilitate. Nu spunea de nimeni că e frumos, că e deștept doar ca să-l bage. Era și Bogdan puțin orgolios!”, rememorează fratele lui Bogdan Bănuță, conform aceleiași surse.

În 1990, cariera sa a luat o întorsătură tragică, odată cu transferul la Inter Sibiu.

De la Sibiu, în Germania. Un vis neîmplinit: „S-a întâmplat nenorocirea!”

Înainte ca transferul lui Bogdan Bănuță la Sibiu să fie materializat, fotbalistul a mers în Germania pentru a-și vizita fratele. Bogdan și-ar fi dorit să prindă un transfer acolo, pentru a fi aproape de familie. Următorul an ar fi trebui să fie decisiv pentru acesta, însă visul său nu a mai apucat să se îndeplinească.

„În mai 1983, a debutat la FC Argeș, la 18 ani și jumătate. De ce a plecat apoi? Cred că a fost o problemă cu Constantin Cârstea. Mulți l-au acuzat după aceea că din cauza lui s-a întâmplat. Toți suporterii îl huiduiau și-i ziceau lui Cârstea că din vina lui a plecat la Sibiu. Bogdan era foarte iubit de suporteri”.

El a fost la mine în Germania, în 1991, plecase deja la Sibiu. În concediul lui, a fost acolo timp de o lună. S-a antrenat în orășelul în care stăteam eu. La un moment dat, am vorbit eu cu mai multe cluburi și am fost la Munchen 1860, care era în Zweite. A dat mai multe probe de joc. Antrenorul s-a dus la el, i-a plăcut foarte mult de Bogdan.

A vrut să-l cheme, să-i facă un contact, dar lui Bogdan îi era dor de casă și a zis că nu rămâne. Mi-a spus: «Mă mai antrenez și o să vin la anul. Anul ăsta mă ridic, trag mai tare, mă antrenez mai cu spor și la vară precis vin acolo». Avea în minte să joacă la o echipă de prima ligă în Germania. Avea deja 27 de ani, dar uite că s-a întâmplat nenorocirea în aprilie!”, a mai dezvăluit Leonard.

Într-un război cu Hagi: „Bogdan nu-l avea la suflet. Hagi îl scuipa!”

În anii 80 și începutul anilor 90, presa sportivă îi compara adesea pe Bogdan Bănuță și Gheorghe Hagi, mai ales după ce drumurile lor s-au intersectat la „Luceafărul”, iar ulterior au ajuns să se întâlnească în meciurile din prima ligă.

În jurul acestor dueluri s-au format tot felul de povești între suporteri, care îl descriau pe Bănuță ca pe un jucător foarte dificil de depășit pentru Hagi: „A prins multe meciuri bune, într-adevăr. Țin minte că a făcut un meci excepțional cu Sportul Studențesc, cred că în 1986. Cunoscându-l foarte bine pe Hagi de la lotul de tineret, stătea lângă el și îl ținea om la om. L-a marcat foarte bine, iar Hagi n-a făcut nimic. În același timp, avea incursiuni foarte rapide pe extremă, centrări foarte bune. Bogdan a și înscris în acel meci. Dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri, a băgat-o direct în vinclu!

Bogdan nu-l avea la suflet din cauza egoismului exagerat al acestuia și din cauza caracterului său în relația cu colegii de echipă. Când erau adversari, Bogdan l-a anihilat de cele mai multe ori. Nervos, Hagi îl înjura, îl scuipa sau îl călca intenționat pe Bogdan. Când a murit, Hagi s-a lăudat la televiziune că va trimite un ajutor în bani familiei, ajutor pe care nu l-a trimis niciodată!”, a recunoscut Leonard, conform sursei citate anterior.

Și-ar fi presimțit sfârșitul: „A zis că îi e frică. Îi ceruse Biblia mamei!”

Fratele lui Bogdan Bănuță păstrează vie amintirea zilei în care s-a produs tragedia, dar și un detaliu tulburător: o presimțire pe care fostul fotbalist ar fi avut-o cu puțin timp înainte de accident: „Eu eram în Germania când s-a întâmplat. Plecaseră către Bistrița de la Sibiu. Șoferului obișnuit i se luase carnetul și au angajat un alt șofer, pensionar, care avea boala vitezei și mai făcuse două accidente cu Inter. Bogdan chiar îi spunea maică-mii că îi e frică de șoferii care merg repede. Cu vreo trei săptămâni înainte de accident, Bogdan ceruse Biblia, a avut o presimțire. Mama mea era credincioasă, iar el îi ceruse Biblia.

La Șeica Mare s-a întâmplat, șoferul a mers repede, ploua, și a prins un cap de pod. În loc de 40-50 la oră, cred că avea 70-80. Din podeț, au fost aruncați într-un copac. Majoritatea au sărit pe câmp, prin geamuri, la 20-30 de metri. Dar el și Năstase au fost prinși sub autobuz!”.